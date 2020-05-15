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15.05.2020 14:23
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«Развели какую-то канитель». Путин проверит, как идут выплаты медикам в регионах

Президент России на совещании призвал глав регионов выплатить работающим с коронавирусом медикам обещанные средства.

«Мной было дано поручение в срок до 15 мая завершить денежные выплаты работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — заявил 15 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в начале следующей недели он намерен «предметно» обсудить, как осуществлены выплаты во всех субъектах Федерации.

«Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — выразил неудовольствие президент.

Глава государства выразил надежду, что сегодня все выплаты врачам будут перечислены «окончательно».

Ранее президент уже обращал внимание на нерасторопность регионов при платежах врачам. 11 мая он отметил, что стимулирующие выплаты за месяц не получили более половины медработников.

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Комментарии (8)

Vik54
Сам их ставил
krasnonosov
Вновь послышался глухой голос из бункера.
Skazochny
канитель? новое слово....почему ковырять в носу, сопли размазывать ушли из лексикона владыки?
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