Регионы огорчили президента нерасторопностью. Путин дал на выплаты медикам 4 дня и пообещал проверить лично

Как заявил президент в ходе совещания 11 мая, важно не только своевременно подготовить «сложные решения в сложное время», но и довести их до конца так, чтобы выделенные государством «немалые средства» получили конкретные люди. Путин подчеркнул, что поручение будет считаться выполненным только тогда, когда помощь дойдёт до каждого, кому она предназначена.

Президент России Владимир Путин разочарован недостаточно быстрыми темпами исполнения своих распоряжений. Спустя месяц стимулирующие выплаты так и не получили более половины медработников, спасающих страну от коронавируса.

Следуя такой формулировке, президентское поручение о стимулирующих выплатах для медицинских работников, которое было дано 8 апреля, дольше месяца находится «в процессе».

«По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки только 56 тысяч человек. Это меньше половины от числа тех, кому они начислены. При этом все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили», - укорил Путин, отдельно поручив главам субъектов наладить работу так, чтобы до 15 мая все медработники получили положенное.

Исполнение обещает взять под личный контроль. «Прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», - заявил глава государства.

Ранее «оптимизацию» коронавирусных доплат раскритиковали в Минздраве. Замминистра здравоохранения Татьяны Семёновой сообщила о тревожной экономии на медиках в некоторых регионах так, что от положенных денег врачам досталось «несколько сотен рублей».