Тревожная экономия. Минздрав раскритиковал «оптимизацию» коронавирусных выплат медикам

«В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили», — говорит Семёнова.

Соответствующее заявление замминистра здравоохранения Татьяны Семёновой 11 мая опубликовано на сайте Минздрава . По её словам, в ведомство поступают тревожные сигналы от медработников, которым в качестве доплаты перечислили несколько сотен рублей и не объяснили методику расчёта.

Попытки оптимизировать стимулирующие выплаты медикам, которые лечат COVID-19, не нашли понимания в Министерстве здравоохранения России. Региональные власти просят воздержаться от такой экономии.

Стимулирующая выплата для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами или биологическим инфицированным материалом, определяется в установленном проценте от средней зарплаты в регионе в зависимости от должности сотрудника и того времени, которое он отработал.

Президентская надбавка, как объясняет Семёнова, выплачивается в размере не более 100% на одну ставку. То есть медики, работающие на полставки, получат половину, а работающие на две ставки всё равно получают одну выплату. Деньги за апрель должны выдать сотрудникам не позднее 15 мая.

«Выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу пропорционально числу отработанных в течение месяца смен. Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведённого работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», — заявила Татьяна Семёнова.

Петербургские власти начнут доплачивать медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, после 11 мая. На эти цели городу выделено 635 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, компенсация полагается семьям умерших от COVID-19 медработников. Но на материальную помощь могут рассчитывать далеко не все.