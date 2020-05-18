В 10 регионах РФ выявили нарушения при выплатах работающим с коронавирусом медикам. Петербурга в списке нет
Генеральная прокуратура РФ констатирует, что в ряде регионов выплаты «коронавирусных» доплат медперсоналу прошли с нарушениями.
«Органы прокуратуры продолжают работу по защите прав медицинских работников, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, на получение выплат стимулирующего характера. <...> В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны», — сообщается 18 мая на сайте прокуратуры РФ.
В данный момент меры прокурорского реагирования были приняты в 10 регионах: Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях.
В петербургской прокуратуре «Фонтанке» подтвердили, что в городе пока не выявлено нарушений.
В ведомстве напомнили, что медики, чьи права на выплаты были нарушены, могут обратиться в прокуратуру. Вопросы защиты прав врачей находятся на личном контроле генпрокурора Игоря Краснова.
Нерасторопность регионов при перечислении стимулирующих выплат медработникам ранее неоднократно критиковал президент Владимир Путин, который назвал задержки «канителью». 11 мая он отметил, что на тот момент выплаты за месяц не получили более половины медработников. На совещании 15 мая Путин прокомментировал ситуацию и в Петербурге. По его словам, выплаты медикам — это «личная ответственность руководителей регионов». Петербургским врачам уже выплачено почти полмиллиарда за работу с COVID-19.