FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 11:43
3
Печать

В 10 регионах РФ выявили нарушения при выплатах работающим с коронавирусом медикам. Петербурга в списке нет

Генеральная прокуратура РФ констатирует, что в ряде регионов выплаты «коронавирусных» доплат медперсоналу прошли с нарушениями.

«Органы прокуратуры продолжают работу по защите прав медицинских работников, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, на получение выплат стимулирующего характера. <...> В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны», — сообщается 18 мая на сайте прокуратуры РФ.

В данный момент меры прокурорского реагирования были приняты в 10 регионах: Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях.

В петербургской прокуратуре «Фонтанке» подтвердили, что в городе пока не выявлено нарушений.

В ведомстве напомнили, что медики, чьи права на выплаты были нарушены, могут обратиться в прокуратуру. Вопросы защиты прав врачей находятся на личном контроле генпрокурора Игоря Краснова.

Нерасторопность регионов при перечислении стимулирующих выплат медработникам ранее неоднократно критиковал президент Владимир Путин, который назвал задержки «канителью». 11 мая он отметил, что на тот момент выплаты за месяц не получили более половины медработников. На совещании 15 мая Путин прокомментировал ситуацию и в Петербурге. По его словам, выплаты медикам — это «личная ответственность руководителей регионов». Петербургским врачам уже выплачено почти полмиллиарда за работу с COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Djnyana
Приятно, что нет нарушений)
микроволновка
моим вчера поздно вечером перевели деньги. видимо нормально по холке получили от испугавшегося народного гнева руководства.
261240601
Жаль, что нет нарушений(
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний