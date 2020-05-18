В 10 регионах РФ выявили нарушения при выплатах работающим с коронавирусом медикам. Петербурга в списке нет

Генеральная прокуратура РФ констатирует, что в ряде регионов выплаты «коронавирусных» доплат медперсоналу прошли с нарушениями.



«Органы прокуратуры продолжают работу по защите прав медицинских работников, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, на получение выплат стимулирующего характера. <...> В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны», — сообщается 18 мая на сайте прокуратуры РФ.



В данный момент меры прокурорского реагирования были приняты в 10 регионах: Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях.

