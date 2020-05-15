Петербургским медикам выплачено почти полмиллиарда за работу с COVID-19

О распределении бюджетных средств 15 мая отчитался губернатор Александр Беглов в ходе видеоконференции под руководством президента России. Всего в федеральном бюджете на выплаты петербургским медикам зарезервировано 1,3 млрд рублей. Кроме того, глава города рассказал о компенсациях, которые выплачиваются в связи с заражением медика новым коронавирусом. Восемь человек получили по 300 тысяч рублей. Членам семьи одного умершего медработника выплачен миллион.

Напомним, президент раскритиковал региональные власти, которые тормозят доведение стимулирующих выплат до медиков, которые работают с COVID-19. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — выразил неудовольствие Владимир Путин.

Что касается выплат медикам, заразившимся COVID-19, то накануне Смольный изменил порядок их начисления. В частности, раньше медики должны были сами писать заявления на признание их пострадавшими от COVID-19. С них эту обязанность сняли. В случае смерти обязанность инициировать расследование возлагалась на родственников медика, теперь это не требуется. Сроки расследования сокращены с пяти дней до одного. И главное — при расследовании заболеваний теперь не будут определять наличие вины работника.