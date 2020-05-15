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15.05.2020 17:20
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Петербургским медикам выплачено почти полмиллиарда за работу с COVID-19

19 822 петербургских медика получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19. Общая сумма — 487 млн рублей.

О распределении бюджетных средств 15 мая отчитался губернатор Александр Беглов в ходе видеоконференции под руководством президента России. Всего в федеральном бюджете на выплаты петербургским медикам зарезервировано 1,3 млрд рублей. Кроме того, глава города рассказал о компенсациях, которые выплачиваются в связи с заражением медика новым коронавирусом. Восемь человек получили по 300 тысяч рублей. Членам семьи одного умершего медработника выплачен миллион.

Напомним, президент раскритиковал региональные власти, которые тормозят доведение стимулирующих выплат до медиков, которые работают с COVID-19. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — выразил неудовольствие Владимир Путин.

Что касается выплат медикам, заразившимся COVID-19, то накануне Смольный изменил порядок их начисления. В частности, раньше медики должны были сами писать заявления на признание их пострадавшими от COVID-19. С них эту обязанность сняли. В случае смерти обязанность инициировать расследование возлагалась на родственников медика, теперь это не требуется. Сроки расследования сокращены с пяти дней до одного. И главное — при расследовании заболеваний теперь не будут определять наличие вины работника.

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Комментарии (11)

dragvs
Потом это только некое "распределение бюджетных средств". По факту все деньги вообще могли быть украдены Единой Россией. Это никак не отвечает на вопрос дошли ли деньги до адресатов.
dragvs
25 тыс это смешная сумма. По сути им только за одну переработку можно было бы больше заплатить.
Skazochny
70% смело убирайте в карман главврачей.
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