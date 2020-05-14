автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Комитет здравоохранения Петербурга существенно упростил порядок признания медиков пострадавшими в результате заражения новой коронавирусной инфекцией. Теперь им не нужно доказывать собственную невиновность, а родственникам умерших специалистов — ходить по инстанциям в надежде получить компенсацию.

Обновленное распоряжение за подписью председателя Дмитрия Лисовца опубликовали на сайте Смольного 14 мая. Из него следует, что при расследовании заболеваний теперь не будут определять наличие вины работника.



Как и прежде, расследование поручено проводить работодателям медиков, то есть главврачам, которые не всегда заинтересованы в признании сотрудников пострадавшими. Но теперь прописана процедура обжалования. Не согласные с выводами могут обратиться в комздрав и оспорить решение стационара.



Распоряжение комитета по здравоохранению Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Раньше медики должны были сами писать заявления на признание их пострадавшими от COVID-19. С них эту обязанность сняли. Информацию о заражении сотрудника может предоставлять лечащая его организация. В случае смерти обязанность инициировать расследование возлагалась на родственников медика, теперь это не требуется. Сроки расследования сокращены с пяти дней до одного.

«Фонтанка» опубликовала 1 мая статью «Презумпция вины. Медиков Петербурга предупредили, что умирать от коронавируса нужно правильно». Судя по комментариям, требования Смольного к зараженным сотрудникам были сочтены в медицинской среде избыточными.

Распоряжение комитета здравоохранения распространяется на сотрудников, непосредственно оказывающих помощь больным COVID-19.



В случае смерти от заражения новой коронавирусной инфекцией родственникам полагается выплата 1 миллиона рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Получившим инвалидность сотрудникам — 500 тысяч, зараженным без особых последствий для здоровья — 300 тысяч.

Федеральные выплаты тоже положены. Родственникам умершего медработника Кремль обещал 2,7 миллиона рублей. Получившему инвалидность — от 688 тысяч до 2 миллионов, пострадавшему без последствий — 68 тысяч. Как писала «Фонтанка», по каждому случаю заражения и смерти будут проводить два расследования — городское и федеральное.