Двойная страховка. Кремль и Смольный проведут собственные расследования смертей медиков
Владимир Путин своим указом отнес заражение врачей коронавирусом к несчастным случаям на производстве. Ранее по этому же принципу пошли власти Петербурга. В условиях необъявленной ЧС, как показала практика, нет иных способов дополнительно страховать персонал больниц.
Решение правительства Петербурга устанавливать связь заболеваний медиков с исполнением трудовых обязанностей нашло поддержку в Кремле. Федеральные выплаты семьям умерших специалистов по 2,7 миллиона рублей пройдут жесткое сито отбора.
Подписанный 6 мая указ президента предоставил дополнительные госгарантии медикам в условиях распространения COVID-19. Разовые выплаты полагаются зараженным сотрудникам, которые непосредственно оказывали помощь коронавирусным пациентам или контактировали с находящимися под подозрением. В указе детализированы суммы. Инфицирование без особых последствий оценено в 68 811 рублей. Эта базовая ставка примерно равна средней зарплате анестезиолога-реаниматолога в России в 2020 году. Если заражение привело к инвалидности, медик получит компенсацию в 10–30-кратном размере (от 688 тысяч до 2 миллионов в зависимости от установленной группы). В случае смерти родственникам в равных долях выплатят 40 базовых ставок — 2,75 миллиона рублей.
Государственные гарантии оформлены в виде страховых выплат. Это значит, что они попадают под федеральный закон «Об обязательном социальном страховании», и чтобы Фонд соцстраха выделил деньги больному медику, нужно признать заражение страховым случаем.
Страховой случай — это факт повреждения здоровья или смерти вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Обязательства Фонда соцстраха возникают только тогда, когда имеется прямая связь смерти, инвалидности, травмы с исполнением трудовых функций.
Фактически Владимир Путин своим указом обязал проводить расследования по каждому случаю заболевания врачей COVID-19 перед тем, как госгарантии реализовать в реальные деньги. Расследование, по федеральным законам, обязательно устанавливает ответственность застрахованного.
По словам опрошенных «Фонтанкой» специалистов по охране труда, степень вины влияет только на определение размера ежемесячных страховых выплат, но не единовременных. Эту степень (она устанавливается в процентах) указывают в актах о несчастных случаях на производстве, так как процедура расследования четко формализована. На выплатах медикам — если заражение признают страховым случаем — это не скажется. Отказ в возмещении вреда не допускается.
Расследование будут вести работодатели зараженных медиков. Результаты оформят в акты о несчастном случае на производстве. На их основании учреждения медико-социальной экспертизы проведут освидетельствование больных и установят степень утраты профессиональной трудоспособности.
Решение о назначении единовременной страховой выплаты или отказе в ней примет Фонд соцстраха, который вправе затребовать у заинтересованных сторон — в том числе пострадавшего медика — до 19 документов различного образца и содержания. При признании случая страховым у фонда есть месяц для перечисления денег.
Квалификация заражения медиков коронавирусом как производственной травмы или профзаболевания остается единственно возможной в условиях необъявленного режима ЧС. Этой позиции придерживается, в частности, Роструд, предлагавший еще в апреле назначать расследования по каждому заболевшему.
Аналогичный принцип помощи — в рамках региональных обязательств — принял Смольный. Выплаты являются не страховыми, а социальными. Процедура признания медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам тоже предусматривает расследование, но по сравнению с кремлевской схемой она существенно упрощена.
По постановлению правительства Петербурга, единовременная выплата семьям умерших вследствие профессионального заражения COVID-19 составляет 1 миллион рублей. Получившим инвалидность полагается по 500 тысяч рублей, зараженным без особых последствий — 300 тысяч.
Медики одновременно имеют право на федеральные страховые выплаты и региональные социальные — в случае, если оба расследования признают их «профессионально» пострадавшими.
По неофициальным данным, в России умерли 129 зараженных коронавирусом сотрудников больниц и скорой помощи. В Петербурге официально подтверждена смерть трех специалистов — двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»