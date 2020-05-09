Двойная страховка. Кремль и Смольный проведут собственные расследования смертей медиков

Подписанный 6 мая указ президента предоставил дополнительные госгарантии медикам в условиях распространения COVID-19. Разовые выплаты полагаются зараженным сотрудникам, которые непосредственно оказывали помощь коронавирусным пациентам или контактировали с находящимися под подозрением. В указе детализированы суммы. Инфицирование без особых последствий оценено в 68 811 рублей. Эта базовая ставка примерно равна средней зарплате анестезиолога-реаниматолога в России в 2020 году. Если заражение привело к инвалидности, медик получит компенсацию в 10–30-кратном размере (от 688 тысяч до 2 миллионов в зависимости от установленной группы). В случае смерти родственникам в равных долях выплатят 40 базовых ставок — 2,75 миллиона рублей.

Государственные гарантии оформлены в виде страховых выплат. Это значит, что они попадают под федеральный закон «Об обязательном социальном страховании», и чтобы Фонд соцстраха выделил деньги больному медику, нужно признать заражение страховым случаем.

Страховой случай — это факт повреждения здоровья или смерти вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Обязательства Фонда соцстраха возникают только тогда, когда имеется прямая связь смерти, инвалидности, травмы с исполнением трудовых функций.

Фактически Владимир Путин своим указом обязал проводить расследования по каждому случаю заболевания врачей COVID-19 перед тем, как госгарантии реализовать в реальные деньги. Расследование, по федеральным законам, обязательно устанавливает ответственность застрахованного.

По словам опрошенных «Фонтанкой» специалистов по охране труда, степень вины влияет только на определение размера ежемесячных страховых выплат, но не единовременных. Эту степень (она устанавливается в процентах) указывают в актах о несчастных случаях на производстве, так как процедура расследования четко формализована. На выплатах медикам — если заражение признают страховым случаем — это не скажется. Отказ в возмещении вреда не допускается.