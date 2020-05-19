В России возбудили первое уголовное дело из-за невыплаты обещанных Путиным пособий для медиков

«В сети Интернет было опубликовано видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи города Армавира. Медицинский персонал сообщил о невыплате им доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По данному факту территориальным следственным отделом краевого управления СКР по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело», — сообщается 19 мая на сайте ведомства.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «халатность» после того, как в Армавире врачи пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат.

По версии следствия, обещанные главой государства выплаты не дошли до медперсонала из-за «допущенной руководством лечебного учреждения халатности». Сейчас по этому делу проходят следственные действия.

Сегодня, 19 мая, президент России провел специальное совещание по поводу выплат медикам, констатировав, что не все получили обещанные средства. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил, что доплаты уже получили более 30 тысяч врачей и 77 тысяч работников среднего медперсонала. При этом руководитель ОНФ Михаил Кузнецов посетовал, что, согласно их опросу, только 37% врачей понятна методика начисления.

Ранее Путин неоднократно критиковал нерасторопность регионов при выплатах работающим с COVID-2019 врачам, назвав ситуацию «канителью». Он уверен, что это «личная ответственность руководителей регионов».

Генпрокуратура уже нашла нарушения при выплатах медперсоналу в 10 регионах, однако Петербурга в списке не оказалось. Медикам Северной столицы уже выплачено почти полмиллиарда рублей за работу с COVID-19.