В России выявлен 8371 новый случай коронавируса, из них почти 400 в Петербурге

В Северной столице за сутки выявили 383 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Лидером по количеству выявленных случаев по-прежнему остается Москва с 2054, несмотря на уже анонсированное в столице снятие коронавирусных ограничений. Московская область удерживает вторую строчку с 774. Петербург опять замыкает тройку. В городе с начала пандемии обнаружили уже 14846 случаев COVID-19.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последние сутки на коронавирус обследовали 14293 человека. На карантине остаются 3194, из которых 779 находятся в самоизоляции, 208 — в обсерваторе.