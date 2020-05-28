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28.05.2020 10:38
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В России выявлен 8371 новый случай коронавируса, из них почти 400 в Петербурге

В Северной столице за сутки выявили 383 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Лидером по количеству выявленных случаев по-прежнему остается Москва с 2054, несмотря на уже анонсированное в столице снятие коронавирусных ограничений. Московская область удерживает вторую строчку с 774. Петербург опять замыкает тройку. В городе с начала пандемии обнаружили уже 14846 случаев COVID-19.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последние сутки на коронавирус обследовали 14293 человека. На карантине остаются 3194, из которых 779 находятся в самоизоляции, 208 — в обсерваторе.

С начала пандемии в России зафиксировали 379051 случай COVID-19, что позволяет РФ удерживать второе место в мире по этому показателю после Бразилии (411 тысяч) и США (почти 1,7 миллиона). Для 4142 россиян коронавирус закончился летальным исходом, а исцелиться удалось 150993.

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Комментарии (4)

Старший Плиний
Фонтанка. Срочно назад в школу учить математику: "второе место после Бразилии и США".
Taktak
Мда, как-то не наблюдается предпосылок для отмены ограничений в Питере с 01 июня...
dragvs
Это очень много. Фактически мы до сих пор не видим нормального снижения темпов заболеваемости в РФ. Шаг вперед, два назад. Скорее всего сейчас мы просто наблюдаем перегруженность мед. учреждений и системы тестирования. Зараженные люди просто не могут попасть в эту статистику.
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