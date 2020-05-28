В России выявлен 8371 новый случай коронавируса, из них почти 400 в Петербурге
В Северной столице за сутки выявили 383 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Лидером по количеству выявленных случаев по-прежнему остается Москва с 2054, несмотря на уже анонсированное в столице снятие коронавирусных ограничений. Московская область удерживает вторую строчку с 774. Петербург опять замыкает тройку. В городе с начала пандемии обнаружили уже 14846 случаев COVID-19.
Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последние сутки на коронавирус обследовали 14293 человека. На карантине остаются 3194, из которых 779 находятся в самоизоляции, 208 — в обсерваторе.
С начала пандемии в России зафиксировали 379051 случай COVID-19, что позволяет РФ удерживать второе место в мире по этому показателю после Бразилии (411 тысяч) и США (почти 1,7 миллиона). Для 4142 россиян коронавирус закончился летальным исходом, а исцелиться удалось 150993.