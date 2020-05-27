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27.05.2020 13:08
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Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Экономическая активность в России вышла на 79% от докризисного уровня. Об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

По его словам, общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики составила почти 3,3 трлн рублей. В перечень наиболее пострадавших вошли 42 сферы, сегодня в них заняты более 6 млн человек, добавил министр.

Решетников также заявил, что прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году на 2,8% будут корректировать с учетом запланированных мер по восстановлению экономики.

Напомним, Россия готовится к постепенному снятию ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, перейти к смягчению антивирусных мер готовы более половины регионов. Накануне Владимир Путин заявил, что пик эпидемии пройден.

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Комментарии (6)

260736921
не "потратят". а - спишут!
ussr_forever
Бред сивой кобылы ..... большая часть фирм в Петербурге закрыто до 31 мая по распоряжению Губернатора...
260657101
Ого, новые сказки подвезли. Решетников 79% чем мерил, китайским градусником?
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