Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Экономическая активность в России вышла на 79% от докризисного уровня. Об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.



По его словам, общая стоимость антикризисных мер поддержки российской экономики составила почти 3,3 трлн рублей. В перечень наиболее пострадавших вошли 42 сферы, сегодня в них заняты более 6 млн человек, добавил министр.



Решетников также заявил, что прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году на 2,8% будут корректировать с учетом запланированных мер по восстановлению экономики.

