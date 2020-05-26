Путин: Пик по коронавирусу в России считается пройденным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден. Об этом глава государства сказал 26 мая во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу, которое транслировал телеканал «Россия 24».



«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал Путин. По его словам, действия Минобороны в борьбе с пандемией идут в «общую копилку». Военные сейчас «мужественно и грамотно» работают в Дагестане и других регионах РФ, отметил Путин.



Президент особо подчеркнул важность работы по развертыванию медцентров по борьбе с COVID-19, в том числе в Пушкине.

