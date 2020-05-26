FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 15:00
31
Печать

Путин: Пик по коронавирусу в России считается пройденным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден. Об этом глава государства сказал 26 мая во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал Путин. По его словам, действия Минобороны в борьбе с пандемией идут в «общую копилку». Военные сейчас «мужественно и грамотно» работают в Дагестане и других регионах РФ, отметил Путин.

Президент особо подчеркнул важность работы по развертыванию медцентров по борьбе с COVID-19, в том числе в Пушкине.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (31)

OlgaBo
Интересно, а вирус в курсе, что пора сворачиваться?..
Vasilis
маразм нынче и в хороших новостях и в плохих)
atf
Если считать что москва это вся Россия, то да, можно согласиться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний