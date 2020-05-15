Шойгу заявил о введении в эксплуатацию нового госпиталя в Пушкине

Министр обороны на совещании с президентом доложил о том, как идет процесс возведения медицинских центров для лечения коронавирусных больных.



«На сегодня вводим [в эксплуатацию] еще 8 центров. Это Калининград, Пушкин (Ленинградская область), Севастополь, Ростов-на-Дону, Омск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск», — заявил 15 мая Сергей Шойгу в обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, все центры укомплектованы «новейшим медицинским оборудованием» для оказания помощи больным коронавирусом.