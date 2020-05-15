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15.05.2020 14:45
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Шойгу заявил о введении в эксплуатацию нового госпиталя в Пушкине

Министр обороны на совещании с президентом доложил о том, как идет процесс возведения медицинских центров для лечения коронавирусных больных.

«На сегодня вводим [в эксплуатацию] еще 8 центров. Это Калининград, Пушкин (Ленинградская область), Севастополь, Ростов-на-Дону, Омск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск», — заявил 15 мая Сергей Шойгу в обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, все центры укомплектованы «новейшим медицинским оборудованием» для оказания помощи больным коронавирусом.

За два месяца военное ведомство построило 16 медцентров.

Владимир Путин в ответ заметил, что все объекты военные возвели «на совесть».

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Комментарии (6)

Spb_city_alex
Это здорово! Но Пушкин входит в состав Санкт-Петербурга, а не Ленинградской области. Какая-то глупая опечатка.
Skazochny
теперь с уралвагон завода ИВЛ идут в комплекте с тремя огнетушителями не? кстати, америкосам бабло вернули за гуманитарную помощь , которую им поставили? вряд ли они будут этими ивл пользоваться, не доверяют чемезову антихристы.
Zdobsi
Забыл дописать Центр на 60 мест?
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