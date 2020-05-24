Попова: Больше половины регионов готовы перейти к постепенному снятию ограничений

Из 85 субъектов Российской Федерации уже готовы перейти к первому этапу снятия «коронавирусных» ограничений, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова



«44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», - сообщила Попова 24 мая в эфире телеканала «Россия-1».



Также глава Ропотребнадзора в этом же интервью отметила, что показатель смертности российских медиков во время пандемии практически не отличается от какого-либо другого периода.