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24.05.2020 21:05
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Попова: Больше половины регионов готовы перейти к постепенному снятию ограничений

Из 85 субъектов Российской Федерации уже готовы перейти к первому этапу снятия «коронавирусных» ограничений, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова

«44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», - сообщила Попова 24 мая в эфире телеканала «Россия-1».

Также глава Ропотребнадзора в этом же интервью отметила, что показатель смертности российских медиков во время пандемии практически не отличается от какого-либо другого периода.

Напомним, в России число случаев заражения COVID-19 24 мая выросло до 344,5 тысячи. Также в воскресенье оперштаб зафиксировал рекордное количество смертей.

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Комментарии (4)

Гражданкa
так и так летом людей дома не запрёшь
WuhanRockCafe
Бог в кости не играет, а госпожа Попова похоже только этим и занимается.
Агроном аэродрома
Дело к "выражению общественного мнения" в отношении "поправки".
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