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24.05.2020 11:49
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В России зафиксировано рекордное число умерших за сутки пациентов с COVID-19

В России побит максимум зафиксированных за сутки смертей пациентов с коронавирусом, следует из статистики федерального оперштаба по борьбе с болезнью, опубликованной 24 мая.

Фото: скриншот с https://yandex.ru/covid19/stat

Зарегистрировано 153 летальных исхода. Это наибольшее число умерших с 22 мая, когда оперативный штаб сообщил о 150 смертельных случаях. Всего в России число жертв COVID-19 достигло 3 541.


В Петербурге также зафиксирован рекордный показатель. Комиссия по летальным исходам сообщила о 20 новых смертях пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в городе умерло 133 человека, болевших коронавирусом.

Фото: скриншот с https://yandex.ru/covid19/stat

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Комментарии (28)

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