В России побит максимум зафиксированных за сутки смертей пациентов с коронавирусом, следует из статистики федерального оперштаба по борьбе с болезнью, опубликованной 24 мая.

Зарегистрировано 153 летальных исхода. Это наибольшее число умерших с 22 мая, когда оперативный штаб сообщил о 150 смертельных случаях. Всего в России число жертв COVID-19 достигло 3 541.





В Петербурге также зафиксирован рекордный показатель. Комиссия по летальным исходам сообщила о 20 новых смертях пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в городе умерло 133 человека, болевших коронавирусом.

