В Петербурге зарегистрировано 20 новых смертей пациентов с коронавирусом
Смертность больных коронавирусом в Петербурге резко выросла. По данным оперштаба на 24 мая, жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек.
Новость дополняется.
В Петербурге зарегистрировано 20 новых смертей пациентов с коронавирусом
Смертность больных коронавирусом в Петербурге резко выросла. По данным оперштаба на 24 мая, жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек.
Новость дополняется.
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