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В СПб 20 смертей от коронавируса за день

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24.05.2020 10:38
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В Петербурге зарегистрировано 20 новых смертей пациентов с коронавирусом

Смертность больных коронавирусом в Петербурге резко выросла. По данным оперштаба на 24 мая, жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек.

Новость дополняется.

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