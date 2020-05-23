В Петербурге комиссия по летальным исходам признает «ковидными» половину рассмотренных смертей
Комиссия по летальным исходам от COVID-19 рассмотрела за время эпидемии более 200 случаев смерти. Почти в половине из них основной причиной была признана коронавирусная инфекция. Об этом сообщает 23 мая «Доктор Питер» со ссылкой на главного пульмонолога Петербурга Ольгу Титову. Накануне губернатор Александр Беглов сообщил о регистрации 16 863 случаев внебольничной пневмонии с начала марта.
В Петербурге патологоанатомические заключения о смерти, в которых первопричиной назван новый коронавирус, проверяет созданная комитетом по здравоохранению Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19. В нее входит 11 специалистов: главный пульмонолог, главный патологоанатом, главные взрослый и детский инфекционисты и другие. С начала эпидемии и до 21 мая комиссия проверила более 200 случаев смерти, причиной которых патологоанатомы назвали коронавирус, сообщает «Доктор Питер». На сегодня, по информации оперштаба, c подтверждённым COVID-19 умерли 113 петербуржцев. Это проверенная комиссией цифра.
По данным, озвученным накануне губернатором Александром Бегловым, с 1 марта внебольничной пневмонией в Петербурге заболели 16 863 человека, 2925 — за последнюю неделю. При этом, по официальной статистике Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) комздрава, с января по апрель было зарегистрировано 7 046 заболевших внебольничной пневмонией, из них умерли 183 человека. Значит, в мае заболели уже 9817 человек.
На 23 мая официально в Петербурге зарегистрировано 12 955 инфицированных коронавирусом, выздоровели 3 124 человека, умерли 113. От пневмонии, по данным, озвученным Бегловым, умерли 697 петербуржцев.
Интервью «Доктора Питера» с Ольгой Титовой, главным пульмонологом Петербурга, членом Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19.