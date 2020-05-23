В Петербурге за сутки выявлено 363 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших коронавирусом в 84 регионах. В Петербурге это 363 человека. Такие данные 23 мая приводит оперативный штаб.

В Москве зафиксировано 3190 новых случаев коронавируса, в Московской области — 846. Третью строчку в статистике занимает Петербург. Общее число заболевших в городе достигло 12 955 человек, в России — 335 882 человек.

Также в оперштабе сообщили о 6 новых смертях пациентов с коронавирусом в Петербурге, количество летальных исходов составило 113. За весь период в России от коронавируса скончались 3 388 человек.