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23.05.2020 10:38
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В Петербурге за сутки выявлено 363 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших коронавирусом в 84 регионах. В Петербурге это 363 человека. Такие данные 23 мая приводит оперативный штаб.

В Москве зафиксировано 3190 новых случаев коронавируса, в Московской области — 846. Третью строчку в статистике занимает Петербург. Общее число заболевших в городе достигло 12 955 человек, в России — 335 882 человек.

Также в оперштабе сообщили о 6 новых смертях пациентов с коронавирусом в Петербурге, количество летальных исходов составило 113. За весь период в России от коронавируса скончались 3 388 человек.

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Комментарии (9)

Memory17
Предлагаю сравнить эти цифры с данными по эпидемии гриппа 2015/2016 гг в Санкт-Петербурге:
https://www.fontanka.ru/2016/04/25/096/
VF812
Хеликс частная контора.
Doigralez
Фонтанка, пофиксите цифры. У вас в статье 389 заболевших по Питеру, 363
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