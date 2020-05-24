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24.05.2020 20:15
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Попова опровергла тезис о повышенной смертности российских медиков в период пандемии

Уровень смертности среди врачей и другого медперсонала во время эпидемии в России почти не отличается от какого-либо другого периода. Об этом 24 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».

«Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, — сегодня нет [это не так]», — цитирует Попову ТАСС. Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос, в какой степени коррелирует с реальной ситуацией информация о повышенной смертности медиков от COVID-19 в нашей стране.

В России, по официальным данным, коронавирус диагностирован у 344 481 человека, выписали из больниц 113 299 человек, смертью болезнь закончилась для 3 541 пациента. В Петербурге за последние сутки зафиксирован рекорд по летальным исходам.

Накануне стало известно, что скончалась заведующая кардиологическим отделением 26-й больницы в Петербурге Галина Литвинова. В список памяти медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса, занесены имена ещё 20 человек из Северной столицы.

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Комментарии (7)

Camlann
Какая может быть Попова, если есть Блумберг и Гардиан с Нью Йорк Таймс? Только от них можно узнать правду.
Читатель111
Только прочитала в инете, что в Подмосковье умер 34-летний хирург, который лечил коронавирусников... И тут такое заявление... Шок.
261246441
Просто взяла и разбомбила зачем то всех ботов и коронобесов. У них про "умирающих пачками врачей" был аргумент номер один.
Russell, ШурикНаДому, ваш выход
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