Попова опровергла тезис о повышенной смертности российских медиков в период пандемии

Уровень смертности среди врачей и другого медперсонала во время эпидемии в России почти не отличается от какого-либо другого периода. Об этом 24 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».

«Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, — сегодня нет [это не так]», — цитирует Попову ТАСС. Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос, в какой степени коррелирует с реальной ситуацией информация о повышенной смертности медиков от COVID-19 в нашей стране.

