Попова опровергла тезис о повышенной смертности российских медиков в период пандемии
Уровень смертности среди врачей и другого медперсонала во время эпидемии в России почти не отличается от какого-либо другого периода. Об этом 24 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».
«Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, — сегодня нет [это не так]», — цитирует Попову ТАСС. Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос, в какой степени коррелирует с реальной ситуацией информация о повышенной смертности медиков от COVID-19 в нашей стране.
В России, по официальным данным, коронавирус диагностирован у 344 481 человека, выписали из больниц 113 299 человек, смертью болезнь закончилась для 3 541 пациента. В Петербурге за последние сутки зафиксирован рекорд по летальным исходам.
Накануне стало известно, что скончалась заведующая кардиологическим отделением 26-й больницы в Петербурге Галина Литвинова. В список памяти медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса, занесены имена ещё 20 человек из Северной столицы.