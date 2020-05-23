Умерла кардиолог 26-й больницы. В списке памяти уже больше 20 петербургских медработников, скончавшихся во время пандемии коронавируса
Скончалась Галина Литвинова, заведующая кардиологическим отделением 26-й больницы в Петербурге. Об этом сообщается в группе медицинского учреждения в социальной сети 23 мая.
Факт смерти «Фонтанке» подтвердили в комитете по здравоохранению Смольного. Причины летального исхода не уточняются. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родным врача.
«Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача. Желаю родным и близким Галины Анатольевны крепости сил и стойкости, чтобы пережить горечь утраты самого дорогого человека. Светлая память настоящему петербургскому врачу!», - сказал глава города.
В список памяти медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса, занесены имена 20 человек из Петербурга. Это сотрудники НИИ Джанелидзе, Александровской и Елизаветинской больниц, госпиталя для ветеранов войн, городских больниц № 15 и 20. Имя заведующей кардиологическим отделением пока в список не внесено.