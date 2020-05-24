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24.05.2020 12:17
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В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом в Петербурге. Статистика охватила два месяца

В 20 новых случаев смерти пациентов с коронавирусом попали петербуржцы, скончавшиеся в апреле и мае. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Смольного 24 мая.

«Число умерших резко выросло в связи с тем, что комиссия по анализу летальных исходов увеличила интенсивность своей работы. Комитетом по здравоохранению принят комплекс мер для ускорения поступления необходимой документации и информации в комиссию. 23 мая за одно заседание было рассмотрено 36 клинических случаев смерти пациентов, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза. Основной причиной смерти у двадцати умерших была признана новая коронавирусная инфекция», — отметили в комитете.

Среди умерших пациентов девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания, — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз.

24 мая в России побит предыдущий максимум зафиксированных за сутки смертей пациентов с коронавирусом. Число летальных исходов достигло 153. Это наибольшее количество умерших с 22 мая, когда оперативный штаб сообщил о 150 смертельных случаях.

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Комментарии (34)

Гость
Да какая комиссия тут и так все ясно,как белый день!вспомнив даже пару случаев,когда на Московском проспекте упал строитель и под Всеволожском разложился мотоциклист и у них обнаружили вирус,одного явно вирус столкнул с высоты,во время работы,а мотоциклисту ручку выкрутил до отказа🤷🏼‍♂️вот вам и статистика,приписывай всем подряд вирус вот и вся комиссия...ну и да,стоит отметить,что за бортом начинаются тёплые дни,температура под 20 градусов,надо в уши людям надуть и продлить карантин до 17 июня
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вадики
В Москве в апреле за прошлые годы умирало ~по 10 тыс человек в этом апреле по данным загс ~12 тыс человек вот и вся простая арифметика
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