В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом в Петербурге. Статистика охватила два месяца

В 20 новых случаев смерти пациентов с коронавирусом попали петербуржцы, скончавшиеся в апреле и мае. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Смольного 24 мая.



«Число умерших резко выросло в связи с тем, что комиссия по анализу летальных исходов увеличила интенсивность своей работы. Комитетом по здравоохранению принят комплекс мер для ускорения поступления необходимой документации и информации в комиссию. 23 мая за одно заседание было рассмотрено 36 клинических случаев смерти пациентов, что превысило обычное число рассматриваемых за раз случаев более чем в три раза. Основной причиной смерти у двадцати умерших была признана новая коронавирусная инфекция», — отметили в комитете.



Среди умерших пациентов девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания, — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз.



24 мая в России побит предыдущий максимум зафиксированных за сутки смертей пациентов с коронавирусом. Число летальных исходов достигло 153. Это наибольшее количество умерших с 22 мая, когда оперативный штаб сообщил о 150 смертельных случаях.

