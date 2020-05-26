Жителей Рима начнут штрафовать за выброшенную на улице маску. Нарушителям придется заплатить до 500 евро

Власти Рима запретили местным жителям где попало разбрасывать медицинские маски и перчатки. За нарушение этого запрета теперь предусмотрено административное наказание.



Как пишет ТАСС со ссылкой на Roma Today 26 мая, на всей территории итальянской столицы запрещается выбрасывать одноразовые средства индивидуальной защиты — на тротуарах, улицах, площадках, парках и набережных. Нарушителям грозит штраф от 25 до 500 евро.



По информации местного издания, римские власти прибегли к такому наказанию после того, как в результате первого этапа снятия коронавирусных ограничений городские улицы заполнились брошенными где попало масками и перчатками. При этом для такого вида мусора специально установили контейнеры недифференцированных отходов, о существовании которых население оповещали заранее.

