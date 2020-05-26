Жителей Рима начнут штрафовать за выброшенную на улице маску. Нарушителям придется заплатить до 500 евро
Власти Рима запретили местным жителям где попало разбрасывать медицинские маски и перчатки. За нарушение этого запрета теперь предусмотрено административное наказание.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Roma Today 26 мая, на всей территории итальянской столицы запрещается выбрасывать одноразовые средства индивидуальной защиты — на тротуарах, улицах, площадках, парках и набережных. Нарушителям грозит штраф от 25 до 500 евро.
По информации местного издания, римские власти прибегли к такому наказанию после того, как в результате первого этапа снятия коронавирусных ограничений городские улицы заполнились брошенными где попало масками и перчатками. При этом для такого вида мусора специально установили контейнеры недифференцированных отходов, о существовании которых население оповещали заранее.
Италия стала одной из первых стран Европы, где была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в этой стране зарегистрировано 230 158 случаев заболеваний COVID-19, умерли более 32 тысяч человек.
С начала мая европейское государство приступило к постепенному снятию коронавирусных ограничений. С середины этого месяца там открыты магазины и рестораны, с приходом лета итальянцы смогут свободно перемещаться между регионами и планируют разрешить въезд и выезд из страны.
Напомним, вопрос с утилизацией одноразовых средств индивидуальной защиты ранее подняли и в петербургском Роспотребнадзоре. Его сотрудники заявили, что особые условия обращения необходимы для медицинских отходов, а маски и перчатки относятся к бытовому мусору, поэтому их можно просто выбрасывать в урну.