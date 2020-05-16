Италия откроет границы с 3 июня и разрешит перемещения между регионами

«С 3 июня 2020 года поездки между различными регионами могут быть ограничены только государственными мерами, принятыми в соответствии со статьей 2 декрета-закона от 25 марта 2020 года <…> Эти правила будут также применяться к поездкам из-за рубежа, которые могут быть ограничены только государственными мерами», — говорится в одной из глав.

С 3 июня в Италии будут разрешены поездки между регионами, а также снят запрет на въезд в страну и выезд из нее, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания Совета министров республики 16 мая.

Из каких именно стран можно будет приехать в Италию, не уточняется, также не говорится, необходимо ли будет соблюдать карантин прибывшим после того, как границы будут открыты.



Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где существует высокий риск заражения коронавирусом. Запрет на передвижение и требование о соблюдении карантина сохраняется для тех, у кого подтвержден COVID-19 и тех, кто контактировал с инфицированными.



Кроме того, с 18 мая перестанут действовать ограничения на передвижение в пределах одного региона. Но местные власти смогут возобновить их в случае обострения эпидемиологической ситуации.



В конце января Италия первой среди европейских стран объявила режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. В начале марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте закрыл 14 провинций из-за распространения COVID-19, а позже запрет на въезд иностранцев ввел весь Евросоюз.



Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зафиксировали 223 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 31 тыс. человек умерли.

