Роспотребнадзор: Использованные гражданами маски — это не медицинские отходы, их можно просто выбрасывать в урну

Согласно СанПиН 2.1.7.2790–10 и Закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (№ 232 от 21.11.2011) медицинские отходы образуются в процессе медицинской деятельности и только лицами, деятельность которых связана с обращением с медицинскими отходами.

По словам представителей ведомства, особые условия обращения необходимы лишь для медицинских отходов, а личные маски граждан относятся к бытовому мусору.

Представители петербургского Управления Роспотребнадзора прокомментировали по просьбе «Фонтанки» вопросы утилизации медицинских масок, которые с 12 мая обязаны носить в общественных местах все горожане.

Одним из следствий новых положений постановления № 121 правительства Петербурга, которые делают обязательным ношение средств защиты в общественных местах, станет появление огромного количества использованных масок. Если хотя бы каждый седьмой из семи миллионов жителей Петербурга выйдет на улицу и использует одну маску, за день их получится миллион. При среднем ее весе в 2–3 грамма — это 2–3 тонны отходов в день.

Если бы не эта оговорка, инициаторов обязательного ношения петербуржцами масок ждал бы юридический казус. Ведь если бы соприкасавшиеся с биологическими жидкостями маски горожан относились к биологически опасным отходам (класс «Б»), обращение с ними требовало бы обязательного участия специализированных предприятий и было бы возможно только по предварительно составленному договору. Выбрасывать их в обычные мусорные баки было бы административным правонарушением, которое подразумевает серьезный штраф. Компании, которые нарушают правила обращения с медицинскими отходами, подвергаются пристальному вниманию правоохранительных органов и несут ответственность по всей строгости закона.

Представители мусорной индустрии, работающие с медицинскими отходами, оценивают этот объем как «довольно большой». Примерно столько отходов класса «Б» и «В» (особо опасные) за день производит крупная больница, такая, как, к примеру, им. Боткина.



Рыночная стоимость утилизации — 30–80 рублей за килограмм медицинских отходов. За 20 дней действия «масочного» режима в Петербурге (с 12 мая по 31 мая) набежало бы как минимум на несколько миллионов рублей.



Но дело даже не в цене утилизации, объяснили «Фонтанке» мусорщики. Дело в том, что в городе просто не существует инфраструктуры для массового сбора у граждан опасных отходов. И признай чиновники маски, которые используются для защиты от коронавируса, опасными медицинскими отходами, такую инфраструктуру пришлось бы создавать с нуля. А это обошлось бы уже на порядок или два дороже, чем собственно расходы на обеззараживание этих масок, и заняло бы довольно много времени.



Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, хотя юридически использованные маски не опасны, утилизировать их все же следует с некоторыми предосторожностями — предварительно упаковав в полиэтиленовый пакет. После этого маски вполне можно выбросить вместе с обычным бытовым мусором, объясняют в санитарном ведомстве.

