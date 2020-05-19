Италия выходит из самоизоляции. Открыты большинство магазинов и ресторанов

С начала этой недели в Италии были сняты ограничения на работу магазинов и предприятий общественного питания. Большинство из них пережили карантин.

«После более чем двух месяцев карантина день восстановления в сфере торговли и на рынке услуг прошел довольно гладко. 90% магазинов одежды и 79% баров и ресторанов вновь открылись», — сообщает 19 мая конфедерация Confcommercio.

Работники сферы торговли и общественного питания республики пока затрудняются ответить, как коронавирус скажется на их бизнесе, однако большинство опрошенных намерены соблюдать меры предосторожности.