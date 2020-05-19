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19.05.2020 18:14
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Италия выходит из самоизоляции. Открыты большинство магазинов и ресторанов

С начала этой недели в Италии были сняты ограничения на работу магазинов и предприятий общественного питания. Большинство из них пережили карантин.

«После более чем двух месяцев карантина день восстановления в сфере торговли и на рынке услуг прошел довольно гладко. 90% магазинов одежды и 79% баров и ресторанов вновь открылись», — сообщает 19 мая конфедерация Confcommercio.

Работники сферы торговли и общественного питания республики пока затрудняются ответить, как коронавирус скажется на их бизнесе, однако большинство опрошенных намерены соблюдать меры предосторожности.

Коронавирусные ограничения начали снимать в стране с 18 мая, разрешив работу парикмахерских, кафе и магазинов. С июня разрешат передвижения между регионами.

Италия стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран в мире. Сейчас в республике выявлено уже 226 тысяч случаев COVID-2019.

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