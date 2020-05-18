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18.05.2020 08:26
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В Италии продолжают снимать коронавирусные ограничения. В стране открываются рестораны и парикмахерские

Власти Италии продолжают постепенно ослаблять коронавирусные ограничения. С началом этой недели в стране открываются заведения общепита и барбершопы.

«Что касается коммерческой деятельности, с 18 мая открываются магазины розничной торговли, например, одежды и многие другие; все заведения, связанные с уходом за собой: парикмахерские, салоны красоты. Откроются рестораны, бары, пиццерии, кондитерские и кафе-мороженое», — заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Помимо этого, с понедельника возобновляются футбольные тренировки и откроются музеи.

На следующем этапе местные власти планируют снять ограничения с бассейнов, тренажерных залов и спортивных центров, это должно состоятся не позднее 25 мая. С середины июня итальянцам станет доступно посещение театра и кино.

Ранее сообщалось, что с 3 июня в Италии будут разрешены поездки между регионами, а также снят запрет на въезд в страну и выезд из нее.

Италия стала одним из первых европейских государств, где были введены ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса , в этой стране зарегистрировано более 225 тысяч случаев заражения COVID-19, свыше 31 тысячи человек умерли.

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Комментарии (1)

22ilves
При том что вирус никуда не делся. Взяли курс на наработку стадного иммунитета.
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