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26.05.2020 12:52
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Пожар с открыточным видом на фоне: на намыве Васильевского острова тушили автомобиль

На берегу Невской губы в Василеостровском районе Петербурга ночью 26 мая тушили легковой автомобиль. Машина полыхала ярче отраженных в воде огней ЗСД.

Как сообщает «Дорожный инспектор», пожар произошел около 2 часов ночи в районе дома 1 по улице Вадима Шефнера на намывной территории Васильевского острова. На берегу загорелся автомобиль Volkswagen Passat 1991 года выпуска.

Прибывшие на место пожарные потушили полыхающий автомобиль. Но, как видно на кадрах с места происшествия, машина сгорела практически полностью.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

Этой ночью в Петербурге тушили еще два автомобиля, причем тоже в третьем часу ночи. В 2:10 в ГУ МЧС города поступила информация о том, что у дома 59 по проспекту Ленина в Красносельском районе загорелся Renault, сообщает пресс-служба ведомства. Пожар ликвидировали в 2:46, но машина сгорела полностью. Сведений о пострадавших не поступало.

А в половине третьего часа ночи жителей домов на проспекте Художников в Выборгском районе Петербурга разбудили сирены и хлопки во дворе. Там полыхал BMW. Пожар потушили в начале четвертого. «БМВ» сгорел, а у стоящего рядом «Шевроле» оплавился бампер.

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