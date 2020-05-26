Сирены и хлопки разбудили жителей проспекта Художников: там огонь уничтожил BMW
Автомобильный пожар тушили минувшей ночью во дворах спального района на севере Санкт-Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 26 мая в 2:36 поступил вызов на проспект Художников (Выборгский район). Там у дома 33, корпус 1, полностью сгорел автомобиль БМВ, а у стоящего рядом «Шевроле» оплавился бампер. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали пожар в 3:16.
Звук автомобильной сирены и хлопки (вероятно, взрывы колёс) разбудили жителей окрестных домов. Фотографии и видео они выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по опустевшей парковке, соседние машины успели отогнать.