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26.05.2020 08:10
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Сирены и хлопки разбудили жителей проспекта Художников: там огонь уничтожил BMW

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Автомобильный пожар тушили минувшей ночью во дворах спального района на севере Санкт-Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 26 мая в 2:36 поступил вызов на проспект Художников (Выборгский район). Там у дома 33, корпус 1, полностью сгорел автомобиль БМВ, а у стоящего рядом «Шевроле» оплавился бампер. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали пожар в 3:16.

Звук автомобильной сирены и хлопки (вероятно, взрывы колёс) разбудили жителей окрестных домов. Фотографии и видео они выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по опустевшей парковке, соседние машины успели отогнать.

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Комментарии (2)

260683881
Да задрали вы уже!!!!! знатоки русского языка,дутые,это новости,до тебя доводят информацию,а не знание школьного предмета,заметьте ни одного слова не написал по теме.Или вам непонятно слово "хлопок",тогда у кого простите проблемы?
O-o!
Предлагаю создать инициавтивную группу для подачи коллективного иска против главных редакторов новостных сайтов за "хлопки" "подтопления" и прочее коверкание русского языка!!!! Задрали конкретно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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