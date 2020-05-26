История с граффити напротив музея-квартиры Бродского получила своё продолжение. В стихах
«Сопротивление» любителей Бродского и чиновников из-за граффити на стене напротив квартиры поэта в особняке Музури получило новое стихотворное продолжение. На заштукатуренной несколько раз стене появилась поэтическое воззвание.
Фото стихотворения, которое неравнодушные граждане разместили на белой штукатурке, «Фонтанке» 26 мая прислали читатели.
«Замазан классик будто высечен, как в 63-м прокурором
Страной поэтов некий выскочка
Посмел назвать страну заборов».
Новое граффити появилось в восьмидесятилетний юбилей поэта, 24 мая, напротив квартиры поэта в доме Мурузи. На нем нобелевский лауреат в пиджаке, при галстуке и в коричневом плаще смотрел на прохожих со стены между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б. Изображение заметили с балкона «Полутора комнат» Бродского видеооператоры во время праздничного эфира из музея с участием Басты, Noize MC и других артистов.
Однако уже на следующий день к граффити подошел мужчина в рабочем костюме и замазал его белой штукатуркой. Поклонники поэта попытались смыть побелку, но затем рабочий пришел опять и снова всё закрасил. Как выяснила «Фонтанка», решение о ликвидации объекта приняла сотрудница школы в Центральном районе. По её словам, она лишь исполняла решение ГАТИ о том, что «ни вывешивать, ни развешивать, ни писать» на стенах нельзя.