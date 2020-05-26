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26.05.2020 08:14
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Печать

История с граффити напротив музея-квартиры Бродского получила своё продолжение. В стихах

«Сопротивление» любителей Бродского и чиновников из-за граффити на стене напротив квартиры поэта в особняке Музури получило новое стихотворное продолжение. На заштукатуренной несколько раз стене появилась поэтическое воззвание.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

Фото стихотворения, которое неравнодушные граждане разместили на белой штукатурке, «Фонтанке» 26 мая прислали читатели.

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Новое граффити появилось в восьмидесятилетний юбилей поэта, 24 мая, напротив квартиры поэта в доме Мурузи. На нем нобелевский лауреат в пиджаке, при галстуке и в коричневом плаще смотрел на прохожих со стены между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б. Изображение заметили с балкона «Полутора комнат» Бродского видеооператоры во время праздничного эфира из музея с участием Басты, Noize MC и других артистов.

Однако уже на следующий день к граффити подошел мужчина в рабочем костюме и замазал его белой штукатуркой. Поклонники поэта попытались смыть побелку, но затем рабочий пришел опять и снова всё закрасил. Как выяснила «Фонтанка», решение о ликвидации объекта приняла сотрудница школы в Центральном районе. По её словам, она лишь исполняла решение ГАТИ о том, что «ни вывешивать, ни развешивать, ни писать» на стенах нельзя.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

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Комментарии (3)

Pilat
А хорошо у нас ГАТИ работает.
Эффективно.
Красивое граффити нельзя, а строить на месте сквера можно, а втыкать уплотнительную застройку - пожалуйста...
Чиновники всегда были оторваны от народа, но при капитализме они уже ставят рекорды в своём презрительном отношении к людям, на чьи налоги они существуют.
Георгий_1
Либо у нас теперь так, "от противного", подается культура в массы, либо это дешевый пиар на чужом И(!)мени соскучившихся протест-провокаторов, не имеющий к К(!)ультуре никакого отношения.
Батарейкин
Завхозиха по-идее скоро должна в отпуск свалить до конца августа
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