Рабочего, уничтожающего граффити с изображением Иосифа Бродского, не смутили ни камеры, ни микрофоны, ни личные вопросы. Поручение спрятать поэта под слоем штукатуки он выполнял старательно. Действовал широкими мазками.

Видео процесса закраски арт-объекта между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, вечером 25 мая появилось в социальных сетях. После сообщений о том, что Бродского, которого нарисовали напротив его квартиры в доме Мурузи накануне, уберут по приказу завхоза 189-й школы, снимать действие приехали и журналисты, и местные жители.

На опубликованном ими ролике видно, что рабочий со шпателем в руках не реагирует на воспросы, не поворачивается к окружающим лицом. К уничтожению портрета приступает с нижнего угла.