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25.05.2020 20:06
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Печать

Бродского под штукатуркой погребли в молчании со шпателем. Петербуржцы опубликовали видео уничтожения граффити

Рабочего, уничтожающего граффити с изображением Иосифа Бродского, не смутили ни камеры, ни микрофоны, ни личные вопросы. Поручение спрятать поэта под слоем штукатуки он выполнял старательно. Действовал широкими мазками.

Видео процесса закраски арт-объекта между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, вечером 25 мая появилось в социальных сетях. После сообщений о том, что Бродского, которого нарисовали напротив его квартиры в доме Мурузи накануне, уберут по приказу завхоза 189-й школы, снимать действие приехали и журналисты, и местные жители.

На опубликованном ими ролике видно, что рабочий со шпателем в руках не реагирует на воспросы, не поворачивается к окружающим лицом. К уничтожению портрета приступает с нижнего угла.

Говорить мужчина отказывался наотрез и после покраски: он сделал удивлённое лицо и уверил, что ничего не знает.

Петербуржцы пытались спасти работу и снять покрытие с картины. Однако, как оказалось, оригинальное изображение нобелевского лауреата в плаще отходит вместе со штукатуркой.

В белое пятно работа превратилась в понедельник утром. Решение о ликвидации объекта на следующий день после дня рождения Иосифа Бродского приняла сотрудница школы в Центральном районе. Она объяснила решение тем, что уважает указ ГАТИ по которому «ни вывешивать, ни развешивать, ни писать» на стенах нельзя.

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Комментарии (2)

Сергей Иванов
Бродский ненавидел страну в которой родился, за что и получил нобелевскую премию. Только наивные люди могут думать, что это за его стихи. Высказывание Иосифа Бродского: «Мне жаль это говорить, я люблю людей, но вы должны отправиться туда и сбросить на них водородную бомбу. “Это очень печально, но они же не люди”.
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"сделал удивлённое лицо и уверил, что ничего не знает."
Ну так есть у кого учиться.
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