Бродского под штукатуркой погребли в молчании со шпателем. Петербуржцы опубликовали видео уничтожения граффити
Рабочего, уничтожающего граффити с изображением Иосифа Бродского, не смутили ни камеры, ни микрофоны, ни личные вопросы. Поручение спрятать поэта под слоем штукатуки он выполнял старательно. Действовал широкими мазками.
Видео процесса закраски арт-объекта между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, вечером 25 мая появилось в социальных сетях. После сообщений о том, что Бродского, которого нарисовали напротив его квартиры в доме Мурузи накануне, уберут по приказу завхоза 189-й школы, снимать действие приехали и журналисты, и местные жители.
На опубликованном ими ролике видно, что рабочий со шпателем в руках не реагирует на воспросы, не поворачивается к окружающим лицом. К уничтожению портрета приступает с нижнего угла.
Говорить мужчина отказывался наотрез и после покраски: он сделал удивлённое лицо и уверил, что ничего не знает.
Петербуржцы пытались спасти работу и снять покрытие с картины. Однако, как оказалось, оригинальное изображение нобелевского лауреата в плаще отходит вместе со штукатуркой.
В белое пятно работа превратилась в понедельник утром. Решение о ликвидации объекта на следующий день после дня рождения Иосифа Бродского приняла сотрудница школы в Центральном районе. Она объяснила решение тем, что уважает указ ГАТИ по которому «ни вывешивать, ни развешивать, ни писать» на стенах нельзя.