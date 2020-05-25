Смольный: Дети из Петербурга не могут выезжать на отдых в другие регионы
Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева заявила, что детям из Петербурга пока нельзя выезжать на отдых в другие регионы, если не изменится эпидемиологическая обстановка. Но их смогут в июле принять лагеря Северной столицы.
«До 30 июня мы не будем отправлять детей в оздоровительные лагеря других регионов и Санкт-Петербурга. По рекомендации главного санитарного врача дети не могут выезжать на отдых в другие регионы, — сказала Воробьёва 25 мая в эфире канала «Санкт-Петербург». — На сегодняшний день у нас готовы к тому, чтобы начать работу, 13 лагерей Санкт-Петербурга и 68 лагерей Ленинградской области».
Она добавила, что 8 лагерей в Петербурге и 34 в Ленинградской области «смогут быстро сориентироваться», если эпидобстановка в городе изменится в лучшую сторону и позволит начать прием детей раньше, с 15 июня.
Речь о заграничном отдыхе пока и вовсе не идет. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу, сделав выбор в пользу путешествий по стране. В России с 1 июня начнут освобождать туризм от ограничений.