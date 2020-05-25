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25.05.2020 17:23
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Шаг к нормальной жизни. В России с 1 июня начнут освобождать туризм от ограничений

В России готовятся смягчать ограничительные меры для туристической отрасли, но только в пределах страны. Первый этап послаблений начнётся через неделю.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 мая, с 1 июня в России разрешат открыться санаториям с медицинской лицензией. К этой дате должны быть опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по выходу туротрасли из режима ограничений.

По словам Чернышенко, они должны помочь отрасли «безопасно и контролируемо» возобновить работу в условиях новой реальности. При этом хоронить коронавирус и возвращать заграничные путешествия рано: опасность второй волны существует.

«В конце марта доля ввозных случаев заболевания составляла около 80% … Правительство не может допустить второй волны, но мы понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, все мы заждались, когда можно будет путешествовать», — заявил вице-премьер на брифинге, отмечая, что в России есть всё для хорошего отдыха.

Чернышенко заявляет, что предпосылок для восстановления выездного туризма пока нет, зато запуск внутреннего станет первым шагом к возвращению к нормальной жизни. «Давайте вместе откроем Россию для себя», — напутствовал он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании готовятся возобновить полетные программы в российские регионы уже с июня.

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Комментарии (2)

муматор
"Чернышенко заявляет, что предпосылок для восстановления выездного туризма пока нет" - когда введение выездных виз ждать?
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