Шаг к нормальной жизни. В России с 1 июня начнут освобождать туризм от ограничений

В России готовятся смягчать ограничительные меры для туристической отрасли, но только в пределах страны. Первый этап послаблений начнётся через неделю.



Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 мая, с 1 июня в России разрешат открыться санаториям с медицинской лицензией. К этой дате должны быть опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по выходу туротрасли из режима ограничений.



По словам Чернышенко, они должны помочь отрасли «безопасно и контролируемо» возобновить работу в условиях новой реальности. При этом хоронить коронавирус и возвращать заграничные путешествия рано: опасность второй волны существует.

