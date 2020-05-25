Шаг к нормальной жизни. В России с 1 июня начнут освобождать туризм от ограничений
В России готовятся смягчать ограничительные меры для туристической отрасли, но только в пределах страны. Первый этап послаблений начнётся через неделю.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 мая, с 1 июня в России разрешат открыться санаториям с медицинской лицензией. К этой дате должны быть опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по выходу туротрасли из режима ограничений.
По словам Чернышенко, они должны помочь отрасли «безопасно и контролируемо» возобновить работу в условиях новой реальности. При этом хоронить коронавирус и возвращать заграничные путешествия рано: опасность второй волны существует.
«В конце марта доля ввозных случаев заболевания составляла около 80% … Правительство не может допустить второй волны, но мы понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, все мы заждались, когда можно будет путешествовать», — заявил вице-премьер на брифинге, отмечая, что в России есть всё для хорошего отдыха.
Чернышенко заявляет, что предпосылок для восстановления выездного туризма пока нет, зато запуск внутреннего станет первым шагом к возвращению к нормальной жизни. «Давайте вместе откроем Россию для себя», — напутствовал он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании готовятся возобновить полетные программы в российские регионы уже с июня.