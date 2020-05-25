Самолеты собрались на юга. Российские авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне

Так, в Шереметьево, базовом аэропорту «Аэрофлота», в первый летний месяц запланировано на 295 % больше рейсов, чем в мае. Внуково ожидает в июне значительного прироста пассажиропотока за счет восстановления рейсов Utair, «Азимута», «Якутии», «Руслайна» и «Победы».

Российские авиакомпании готовятся возобновить полетные программы в российские регионы, несмотря на сохраняющиеся ограничения из-за коронавируса. Как сообщает 25 мая «Коммерсантъ», число заявок на рейсы из отдельных крупных аэропортов превышает показатель мая в четыре раза.

Главные надежды авиакомпаний в условиях закрытого международного сообщения связаны с перевозками на черноморские курорты.



Аэропорт Симферополя готовится принять рейсы общей вместимостью 936 тыс. кресел. При этом в июне прошлого года пассажиропоток аэропорта составил только 690,2 тыс. человек. В «Базэл Аэро» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы) рассказали, что авиакомпании подали заявки на выполнение в июне 5,5 тыс. рейсов, что на 4 % больше, чем в июне прошлого года.



Но, поскольку динамику развития эпидемии сложно предсказать, значительная часть запланированных рейсов может быть отменена, предупреждают эксперты.



В аэропорту Пулково на момент публикации не ответили на вопрос о перспективах восстановления полетных программ.

