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25.05.2020 12:02
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Самолеты собрались на юга. Российские авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне

Российские авиакомпании готовятся возобновить полетные программы в российские регионы, несмотря на сохраняющиеся ограничения из-за коронавируса. Как сообщает 25 мая «Коммерсантъ», число заявок на рейсы из отдельных крупных аэропортов превышает показатель мая в четыре раза.

Так, в Шереметьево, базовом аэропорту «Аэрофлота», в первый летний месяц запланировано на 295 % больше рейсов, чем в мае. Внуково ожидает в июне значительного прироста пассажиропотока за счет восстановления рейсов Utair, «Азимута», «Якутии», «Руслайна» и «Победы».

Главные надежды авиакомпаний в условиях закрытого международного сообщения связаны с перевозками на черноморские курорты.

Аэропорт Симферополя готовится принять рейсы общей вместимостью 936 тыс. кресел. При этом в июне прошлого года пассажиропоток аэропорта составил только 690,2 тыс. человек. В «Базэл Аэро» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы) рассказали, что авиакомпании подали заявки на выполнение в июне 5,5 тыс. рейсов, что на 4 % больше, чем в июне прошлого года.

Но, поскольку динамику развития эпидемии сложно предсказать, значительная часть запланированных рейсов может быть отменена, предупреждают эксперты.

В аэропорту Пулково на момент публикации не ответили на вопрос о перспективах восстановления полетных программ.

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Комментарии (1)

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У людей нет денег летать в дорогие Крым и Сочи. Все ждут открытия Турции с 15 июля.
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