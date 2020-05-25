Президент России провел в Кремле рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.



«Мы не так давно обсуждали ситуацию в транспортной отрасли в целом, и договорились с Вами, что увидимся отдельно, поговорим о том, как складывается ситуация на российских железных дорогах. Это ключевое направление транспорта вообще для России с учётом её территории», — заявил 25 мая Владимир Путин в ходе совещания с Белозеровым, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, сейчас важным вопросом остается инвестирование. Глава государства уверен, что от этого «будет зависеть <...> экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей». Он призвал РЖД «внимательно проанализировать» инвестиции.

