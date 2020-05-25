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25.05.2020 13:44
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Путин появился в Кремле впервые с 9 мая

Президент России провел в Кремле рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.

«Мы не так давно обсуждали ситуацию в транспортной отрасли в целом, и договорились с Вами, что увидимся отдельно, поговорим о том, как складывается ситуация на российских железных дорогах. Это ключевое направление транспорта вообще для России с учётом её территории», — заявил 25 мая Владимир Путин в ходе совещания с Белозеровым, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас важным вопросом остается инвестирование. Глава государства уверен, что от этого «будет зависеть <...> экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей». Он призвал РЖД «внимательно проанализировать» инвестиции.

Белозеров заверил главу государства, что РЖД является лидером по безопасности, энергоэффективности и экологичности. Он отметил поддержку государства, что позволяет железнодорожникам «не снижать объёмы инвестиций и двигаться дальше». «Наши инвестпрограммы — это почти 2 миллиона человек работающих», — сообщил Белозеров.

Фото: с сайта kremlin.ru
Фото: с сайта kremlin.ru
Фото: с сайта kremlin.ru

Последний раз глава государства появлялся в Кремле 9 мая, когда он возложил цветы к Вечному огню и обратился к россиянам. В последнее время Путин проводит совещания по видеосвязи из своей резиденции.

В начале мая глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что пассажиропоток в России из-за коронавируса упал от 70 до 95%. Президент, в свою очередь, отметил, что транспортная отрасль страны сейчас проходит «трудный этап».

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Комментарии (5)

SNOW
Истины на уровне Лондон из зе кэпитал оф. Россия большой страна. Поезда нам нужны. Они возят все.
вадики
Ура!Царь тут!.(С)
микроволновка
Нарушают дистанцию 1,5 метра, сидят без масок и перчаток.
Собянин сказал же, что до 31 мая продлил режим самоизоляции, почему эти молодые люди тогда на работе?
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