Президент России провел в Кремле рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.
«Мы не так давно обсуждали ситуацию в транспортной отрасли в целом, и договорились с Вами, что увидимся отдельно, поговорим о том, как складывается ситуация на российских железных дорогах. Это ключевое направление транспорта вообще для России с учётом её территории», — заявил 25 мая Владимир Путин в ходе совещания с Белозеровым, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, сейчас важным вопросом остается инвестирование. Глава государства уверен, что от этого «будет зависеть <...> экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей». Он призвал РЖД «внимательно проанализировать» инвестиции.
Белозеров заверил главу государства, что РЖД является лидером по безопасности, энергоэффективности и экологичности. Он отметил поддержку государства, что позволяет железнодорожникам «не снижать объёмы инвестиций и двигаться дальше». «Наши инвестпрограммы — это почти 2 миллиона человек работающих», — сообщил Белозеров.
Последний раз глава государства появлялся в Кремле 9 мая, когда он возложил цветы к Вечному огню и обратился к россиянам. В последнее время Путин проводит совещания по видеосвязи из своей резиденции.
В начале мая глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что пассажиропоток в России из-за коронавируса упал от 70 до 95%. Президент, в свою очередь, отметил, что транспортная отрасль страны сейчас проходит «трудный этап».