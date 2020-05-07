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07.05.2020 15:05
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Пассажиропоток в России из-за коронавируса упал от 70 до 95%

Глава Минтранса доложил президенту о ситуации в транспортной отрасли, рассказав о снижении пассажиропотока.

«Спрос на транспортную услугу сегодня серьезно снизился. <...> В сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта падение составило от 70 до 95 процентов», - заявил 7 мая Евгений Дитрих во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в особо трудном положении оказались пригородные и дальние железнодорожные перевозки, а также судоходные компании. Министр транспорта сообщил, что 162 предприятия транспортного комплекса вошли в список системообразующих компаний, которые поддержит государство.

Он отметил, что приоритетом для властей остается здоровье сотрудников транспортной отрасли и пассажиров. «Мы боремся за каждого пассажира, ежедневно доказывая, что транспортная услуга безопасна», — сообщил Дитрих.

Владимир Путин считает, что необходимо поддержать транспортную отрасль во время пандемии, а также развивать внутренний туризм.

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Комментарии (3)

Mozg
Минтранс, похоже, претендует на то, чтоб им скинули денег с вертолёта.
Alex000
Ахах да, внутренний туризм "во время пандемии" - это пять.
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