Пассажиропоток в России из-за коронавируса упал от 70 до 95%

Глава Минтранса доложил президенту о ситуации в транспортной отрасли, рассказав о снижении пассажиропотока.



«Спрос на транспортную услугу сегодня серьезно снизился. <...> В сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта падение составило от 70 до 95 процентов», - заявил 7 мая Евгений Дитрих во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в особо трудном положении оказались пригородные и дальние железнодорожные перевозки, а также судоходные компании. Министр транспорта сообщил, что 162 предприятия транспортного комплекса вошли в список системообразующих компаний, которые поддержит государство.