«Мы не должны дергаться, бюджет не позволяет всякие «хотелки». Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны американцами и анонсировал космоплан «Орел»

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал планы американцев по освоению ресурсов спутника Земли.



«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву. Мы уже со следующего, 21 года, начинаем нашу лунную программу», — заявил 25 мая Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».



По его словам, Россия должна быть «очень прагматичной», так как бюджет не позволяет «всякие хотелки». «По Луне мы не должны дергаться, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз», — отметил Рогозин, заверив, что Россия не собирается участвовать в «лунной гонке».

