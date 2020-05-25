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25.05.2020 13:12
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«Мы не должны дергаться, бюджет не позволяет всякие «хотелки». Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны американцами и анонсировал космоплан «Орел»

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал планы американцев по освоению ресурсов спутника Земли.

«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву. Мы уже со следующего, 21 года, начинаем нашу лунную программу», — заявил 25 мая Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, Россия должна быть «очень прагматичной», так как бюджет не позволяет «всякие хотелки». «По Луне мы не должны дергаться, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз», — отметил Рогозин, заверив, что Россия не собирается участвовать в «лунной гонке».

Глава Роскосмоса рассказал, что в 2023 году планируется провести испытания космоплана «Орел», который рассчитан и для полетов на Луну. Рогозин также заявил, что Россия должна «немедленно» начать работу по созданию новой орбитальной станции.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне, а в прошлом году NASA объявило о новой программе освоения спутника. В России уже сравнили планы США со вторжением в Ирак.

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Комментарии (4)

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Vasilis
Больше журналистов в рядах роскосмоса, и тогда полетим)))
DEMOMON
Можно подумать, его кто-то спрашивать будет.
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