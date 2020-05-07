Глава Роскосмоса о планах США по освоению Луны: " Выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан"
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 7 мая в Twitter написал о том, что думает по поводу планов США по освоению Луны, а именно, о подготовке США международного договора по добыче ресурсов на Луне.
«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан», — написал Рогозин.
Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан https://t.co/cDPTGtXSTw— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 6, 2020
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения по добыче ресурсов на Луне.
Указанный договор получил название Artemis Accords («Соглашения Артемиды») в честь программы НАСА по возвращению людей на Луну — Artemis. Соглашения предполагают создание «безопасных зон», которые будут окружать будущие лунные базы, чтобы предотвратить ущерб или вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости.