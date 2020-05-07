Глава Роскосмоса о планах США по освоению Луны: " Выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан"





Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 7 мая в Twitter написал о том, что думает по поводу планов США по освоению Луны, а именно, о подготовке США международного договора по добыче ресурсов на Луне.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан», — написал Рогозин.

