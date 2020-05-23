В Москве неизвестный под угрозой взрыва захватил заложников в банке

Неизвестный удерживает под угрозой взрыва нескольких человек в отделении банка на Земляном валу в Москве, сообщает «Интерфакс» 23 мая.

Как уточняет Telegram-канал Baza, в полицию обратился сотрудник «Альфы» и сообщил, что внутри отделения находится мужчина, который заявил, что здание заминировано.

По предварительным данным, захватчик — мужчина с рюкзаком. Из сумки, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя.