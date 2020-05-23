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23.05.2020 14:18
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В Москве неизвестный под угрозой взрыва захватил заложников в банке

Неизвестный удерживает под угрозой взрыва нескольких человек в отделении банка на Земляном валу в Москве, сообщает «Интерфакс» 23 мая.

Как уточняет Telegram-канал Baza, в полицию обратился сотрудник «Альфы» и сообщил, что внутри отделения находится мужчина, который заявил, что здание заминировано.

По предварительным данным, захватчик — мужчина с рюкзаком. Из сумки, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя.

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Комментарии (8)

Гость
Первые бомберы,так и до революции не далеко
VF812
весна, психопаты активизировались, а просто недоумки будут писать про то,, что кто-то кого-то довел
Anatolievna
довели людей до крайности
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