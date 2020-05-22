Петербургская компания отменяет продажу круизов с отправлением до 31 июля и рассказывает, как вернуть деньги. Их «Принцесса Анастасия» работает обсерватором в Белокаменке

Паромная компания MOBY SPL объявила об отмене рейсов до 14 июня «в связи с продлением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и странах ЕС». Об этом 22 мая сообщается на странице компании «ВКонтакте».



Всем клиентам, уже забронировавшим рейсы, предлагают перенести круиз на любую дату не позднее 28 декабря 2020 года.



«Однако, принимая во внимание отсутствие конкретных сроков по возобновлению регулярного паромного сообщения между Санкт-Петербургом и портами Балтийского моря, в предупредительных целях компания MOBY SPL закрывает продажи круизов с отправлениями до 31 июля 2020 года включительно», - подчеркивается в сообщении.