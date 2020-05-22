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22.05.2020 23:12
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Петербургская компания отменяет продажу круизов с отправлением до 31 июля и рассказывает, как вернуть деньги. Их «Принцесса Анастасия» работает обсерватором в Белокаменке

Паромная компания MOBY SPL объявила об отмене рейсов до 14 июня «в связи с продлением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и странах ЕС». Об этом 22 мая сообщается на странице компании «ВКонтакте».

Всем клиентам, уже забронировавшим рейсы, предлагают перенести круиз на любую дату не позднее 28 декабря 2020 года.

«Однако, принимая во внимание отсутствие конкретных сроков по возобновлению регулярного паромного сообщения между Санкт-Петербургом и портами Балтийского моря, в предупредительных целях компания MOBY SPL закрывает продажи круизов с отправлениями до 31 июля 2020 года включительно», - подчеркивается в сообщении.

Подробности того, как перенести свой круиз, указаны на странице компании. При этом если клиенты хотят не перенести рейс, а вернуть деньги за бронирование, то им придется «направить запрос о возврате денежных средств из фонда персональной ответственности туроператора». Подробнее о схеме рассказывается здесь.

Напомним, круизный лайнер "Принцесса Анастасия", принадлежащий Moby SPL, принимает вахтовых рабочих из Белокаменки, где произошла вспышка коронавируса.

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Комментарии (2)

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Мужской Взгляд
То есть как закрывает? А до этого бронирование туров на период пандемии было открыто?
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