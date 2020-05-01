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01.05.2020 13:16
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«Принцесса Анастасия» примет вахтовиков из Белокаменки, где коронавирус поразил почти 1000 рабочих

Паром «Принцесса Анастасия» примет вахтовых рабочих из Белокаменки, где произошла вспышка коронавируса. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис 1 мая.

«Что касается соответствующего лайнера, да, он идет в Мурманск, он идет к центру строительства крупнотоннажных сооружений, чтобы появились дополнительные мощности, возможности для размещения там людей в более комфортных условиях», — цитирует главу региона ТАСС.

По словам Чибиса, делается это «для минимизации скорости и темпов распространения коронавируса на этом проекте». Глава судоходной компании Moby Spl Сергей Котенев от комментариев отказался. Ранее сообщалось, что количество заразившихся в этом месте возросло до 922 человек. Власти региона пообещали подготовить обсерватор для тех, кто желает покинуть стройку.

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