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22.05.2020 16:35
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Выплаты пенсионерам за самоизоляцию начнутся с 25 мая. Обязательную подачу уведомления отменили

В Петербурге изменили порядок получения горожанами старше 65 лет выплаты за соблюдение режима самоизоляции. Они начнутся с 25 мая в автоматическом режиме. Информация об этом 22 мая появилась на сайте государственного казенного учреждения «Городской информационно-расчетный центр».

«В связи с большим количеством обращений горожан губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по социальной политике осуществить второй этап выплат в размере 2000 рублей неработающим гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Выплаты на счета граждан начнутся с 25 мая в автоматическом режиме. В связи с этим подача уведомлений, установленных ранее принятым порядком, не требуется», — говорится в уведомлении.

Пока единовременную выплату перечислили только горожанам старше 80 лет, инвалидам первой группы, инвалидам второй группы старше 74 лет и петербуржцам, которые находятся на соцобслуживании на дому.

Ранее, чтобы получить средства, пенсионерам прописали ряд бюрократических процедур. Им предлагалось скачать с сайта информационно-расчетного центра бланк уведомления, которое был подтверждало, что получатель соблюдает режим самоизоляции. И затем отправить этот бланк либо на электронную почту районной администрации, либо обычным письмом, либо опустить «живое» уведомление в ящик непосредственно в здании администрации. О разборе этой схемы можно почитать здесь.

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Комментарии (2)

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