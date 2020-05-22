Выплаты пенсионерам за самоизоляцию начнутся с 25 мая. Обязательную подачу уведомления отменили

В Петербурге изменили порядок получения горожанами старше 65 лет выплаты за соблюдение режима самоизоляции. Они начнутся с 25 мая в автоматическом режиме. Информация об этом 22 мая появилась на сайте государственного казенного учреждения «Городской информационно-расчетный центр».

«В связи с большим количеством обращений горожан губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по социальной политике осуществить второй этап выплат в размере 2000 рублей неработающим гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Выплаты на счета граждан начнутся с 25 мая в автоматическом режиме. В связи с этим подача уведомлений, установленных ранее принятым порядком, не требуется», — говорится в уведомлении.