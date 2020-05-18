Старикам тут не просто: чтобы получить 2000 рублей, пенсионерам надо проявить смекалку

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Соблюдающим самоизоляцию петербуржцам старше 65 лет Александр Беглов прописал доплаты на карточку и никаких оговорок не делал. Выяснилось, что для большинства из них автоматических выплат не будет: для получения денег надо отправлять уведомление. В Смольном предлагают старикам варианты, как это сделать.

30 марта губернатор Петербурга поручил подготовить постановление о дополнительных защитных мерах в связи с распространением коронавируса. «Мы должны в первую очередь защитить людей старше 65 лет. Они должны самоизолироваться. Они получат доплату на карточку на сумму 2000 рублей», — сказал Александр Беглов. 1 апреля порядок был разработан.



Решение выглядело калькой с Москвы, где за неделю до Беглова работающим и не работающим москвичам старше 65 лет мэр Сергей Собянин пообещал выплатить по 4 тысячи рублей за то, чтобы они находились в самоизоляции из-за коронавируса. Из них 2000 рублей авансом, а еще две — после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. Но если в столице выплаты были полностью автоматизированы — люди получали средства на тот же счет, куда обычно приходят пенсия и прочие социальные выплаты, то в Петербурге пошли своим путем. И в апреле никто из пенсионеров никаких денег не увидел.

Первый транш автоматически отправили лишь 14 мая и только маломобильным группам населения из числа тех, кто достиг возраста 80 лет и старше, инвалидам 1-й группы (2-й группы 3-й степени ограничения способности к трудовой деятельности), достигшим возраста 74 лет инвалидам 2-й группы и тем, кто старше 65 лет и находится на социальном обслуживании на дому. Деньги получили 298 300 человек (из 801 тысячи горожан старше 65). Их перевели на основании данных из «Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга» (АИС ЭСРН).



Остальным неработающим (и только им) петербуржцам старше 65 лет, которые самоизолировались дома или на даче, сказали, что они увидят деньги лишь после окончания периода самоизоляции — то есть не раньше 31 мая, если его не продлят. И только после отправки некоего «уведомления» о соблюдении ими режима в срок до 1 сентября 2020 года.



Согласно утвержденному на минувшей неделе, 13 мая, распоряжением комитета по социальной политике порядку предоставления единовременной денежной выплаты, на полном серьезе 65–79-летним пенсионерам предлагается скачать с сайта Городского информационно-расчетного центра бланк уведомления, что «я, ФИО, дата рождения, имеющий в Санкт-Петербурге регистрацию по месту жительства такому-то, месту пребывания по адресу такому-то, уведомляю, что соблюдал установленный в Санкт-Петербурге режим самоизоляции». Его надо скачать и направить в администрацию своего района по месту проживания на адрес электронной почты (адреса тут). И это после того, как в Смольном мучительно собирали с миру по нитке 17 тысяч планшетов для школьников, у которых дома нет никаких компьютеров. Что уж говорить про пенсионеров.



Другие варианты передачи уведомления о самоизоляции вызывают еще больше вопросов — его предлагается направлять районным чиновникам обычным письмом или через специально установленные в администрациях ящики. Выглядит это как призыв для 65-летних и старше, которым на уровне 121-го постановления предписано находиться дома, либо подождать денег дальше, либо выйти на улицы и нарушить ту самую самоизоляцию, за соблюдение которой и платят в Смольном.

После получения уведомлений от пенсионеров администрации районов должны будут сформировать и утвердить списки получателей денег и направить их в Городской информационно-расчетный центр для осуществления выплат. А выплачивать их все равно будут с помощью данных того же самого «Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга», с помощью которого уже и перевели первый транш. Круг замкнулся. Возникает вопрос: зачем тогда нужны уведомления?

«Мы уже выплатили деньги почти 300 тысячам граждан без всяких заявлений — это те люди, которые гарантированно находились дома в силу состояния здоровья. Остальные должны подтвердить то, что они сидели в самоизоляции, уведомлением. Ведь платить всем с учетом ситуации бесконтрольности — неправильно», — заявил на этот вопрос «Фонтанке» председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

