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28.04.2020 18:50
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Петербуржцы старше 65 лет получат выплату от города после завершения режима самоизоляции

Из резервного фонда Санкт-Петербурга на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам старше 65 лет выделено 600 млн рублей. Соответствующее постановление 28 апреля подписал губернатор города Александр Беглов.

«Выплата будет предоставляться неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, непрерывно находящимся по месту их проживания (месту пребывания) либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, и не покидающим указанные помещения в течение всего срока, установленного постановлением Правительства № 121», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга.

Как уточнили в Смольном, выплата будет сделана после окончания действия периода самоизоляции. Отметим, что в Петербурге режим самоизоляции официально введён пока только до 30 апреля, однако 28 апреля Владимир Путин сообщил о продлении режима нерабочих дней в России до 11 мая включительно.

Ранее постановлением правительства Санкт-Петербурга в связи с пандемией коронавируса гражданам в возрасте 65+, соблюдающим самоизоляцию, была утверждена единовременная денежная выплата в размере 2000 рублей.

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Комментарии (14)

Опять хохлоботы собрались. Уроды.
Шихаэль Мумахер
Короче, кто выживет, тот и получит. А покойникам денежки не нужны.
Ref
Хороша ложка к обеду. Сейчас нужно давать. И проездные им включите, а то крику в сторону контролёра через весь салон автобуса. А ковид он ведь воздушно-капельным путем передаётся.
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