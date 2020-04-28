Путин объявил о продлении коронавирусных ограничений до 12 мая. «Нельзя под копирку отменять ограничения во всех регионах сразу»

Президент России Владимир Путин объявил о продлении «нерабочих дней» в России до 12 мая. Об этом он заявил в ходе своего обращения 28 апреля.



6, 7 и 8 мая будут нерабочими, подчеркнул глава государства. Он уточнил, что угроза не исчезнет во всех регионах одновременно. «Нельзя под копирку отменять ограничения во всех регионах сразу», — уточнил Путин. Однако поэтапный выход из режима ограничений все же намечен с 12 мая.



Выход из режима ограничений не будет равномерным. «Когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолён, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряжённой. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо», - подчеркнул Путин.

