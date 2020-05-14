Смольный пообещал выдать почти 300 тысячам горожан выплату за «самоизоляцию» в ближайшие дни

В ближайшие один-два дня ряду категорий граждан в Петербурге обещали выплатить по 2000 рублей, которые были обещаны за соблюдение режима самоизоляции. Об этом со ссылкой на главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова 14 мая сообщил в Facebook депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.



Информацию парламентарий озвучил по итогам заседания 13 мая парламентской комиссии по здравоохранению и социальной политике, на котором рассматривался проект корректировки бюджета города.



«По информации Александра Ржаненкова... в ближайшие 1–2 дня обещанную всем, кто старше 65 лет, за «самоизоляцию» выплату в 2000 рублей автоматически (без заявлений) получат те, кому за 80 лет, инвалиды первой и второй группы, те, кто получает социальное обслуживание на дому», — написал парламентарий.

