FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 16:06
10
Печать

Смольный пообещал выдать почти 300 тысячам горожан выплату за «самоизоляцию» в ближайшие дни

В ближайшие один-два дня ряду категорий граждан в Петербурге обещали выплатить по 2000 рублей, которые были обещаны за соблюдение режима самоизоляции. Об этом со ссылкой на главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова 14 мая сообщил в Facebook депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

Информацию парламентарий озвучил по итогам заседания 13 мая парламентской комиссии по здравоохранению и социальной политике, на котором рассматривался проект корректировки бюджета города.

«По информации Александра Ржаненкова... в ближайшие 1–2 дня обещанную всем, кто старше 65 лет, за «самоизоляцию» выплату в 2000 рублей автоматически (без заявлений) получат те, кому за 80 лет, инвалиды первой и второй группы, те, кто получает социальное обслуживание на дому», — написал парламентарий.

По его информации, в общей сложности это 298 тысяч человек. Остальные горожане, которым также положена эта выплата (569 тысяч), получат ее после окончания действия ограничительных мер.

Ржаненков подтвердил «Фонтанке» информацию депутата, и добавил, что эти средства уже были перечислены получателям.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Avs7153
"Деньги пошли в регионы"(С). Холст, масло.
🍔 🐷 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ ХИМИИ, диет и физических нагpузок! ➜ https://is.gd/stopkg
Николай Костылев
ОТ, МЛИН, мастера заголовков. Писать надо, что "Смольный пообещал выдать почти 300 тысячам горожан СТАРШЕ 65 ЛЕТ выплату за «самоизоляцию» в ближайшие ДНИ"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний