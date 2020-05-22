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22.05.2020 15:50
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Глава Роспотребнадзора: Исследование иммунитета россиян к коронавирусу охватит 0,5% населения РФ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на совещании с президентом по поводу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране рассказала о проведении работы по определению иммунитета россиян.

«Мы должны понимать, сколько же людей в популяции имеют иммунитет. <...> Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня, для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить. В наших планах охватить таким исследованием порядка полупроцента населения», — заявила 22 мая Попова в ходе выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, анонсированное исследование «очень перспективное», так как покажет, с какими показателями по коронавирусу Россия подошла к осени.

Попова подчеркнула, что уже сейчас можно сказать, что в стране не случилось «взрывного роста» заражения, а также удалось «срезать пик».

В России с начала пандемии выявили 326 448 больных COVID-2019. Владимир Путин считает, что «ситуация с коронавирусом стабилизируется».

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Комментарии (2)

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Для сравнения - опросы ВЦИОМ проводятся на выборке в 11200 человек, в этом случае вероятность ошибки около 1%.

0.5% от 146 миллионов - это около 700 000 человек, т. е. примерно в 70 раз выше, чем требуется для проведения репрезентативного социологического опроса.
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