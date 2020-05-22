Глава Роспотребнадзора: Исследование иммунитета россиян к коронавирусу охватит 0,5% населения РФ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на совещании с президентом по поводу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране рассказала о проведении работы по определению иммунитета россиян.

«Мы должны понимать, сколько же людей в популяции имеют иммунитет. <...> Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня, для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить. В наших планах охватить таким исследованием порядка полупроцента населения», — заявила 22 мая Попова в ходе выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».