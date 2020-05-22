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22.05.2020 15:19
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«Летальная» комиссия подтвердила смерть врача скорой помощи и еще двух петербуржцев от коронавируса

Члены комиссии по анализу летальных исходов детально изучили анамнез еще троих пациентов инфекционных стационаров и пришли к выводу, что их убил COVID-19. Среди трех подтвержденных случаев смерть медика с Городской станции скорой медицинской помощи.

Подробности 22 мая приводит комитет по здравоохранению Смольного. От коронавируса умерла 66-летняя женщина и 48-летний петербуржец. Кроме COVID-19, они болели гепатитом, гипертонией, атеросклерозом сосудов, ишемической болезнью сердца.

Также «летальная» комиссия подтвердила, что из-за заражения скончался врач скорой помощи, его возраст и другие данные Смольный не раскрывает, ссылаясь на врачебную тайну, хотя фамилии некоторых умерших из-за коронавируса врачей публично называл губернатор.

В народном списке памяти есть два врача петербургской скорой — Владимир Манькович и Антонина Рында.

На сегодняшний день в Петербурге подтверждены 107 смертей от коронавируса. Подсчеты комиссии отстают по времени примерно на две недели — попавшие в статистику от 22 мая горожане скончались в конце апреля — начале мая. В городе 12,5 тысяч заболевших, о тенденции к снижению роста заболеваемости, по словам Беглова, говорить еще рано.

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Комментарии (1)

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