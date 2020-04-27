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27.04.2020 15:01
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У умершего врача Городской станции скорой помощи Петербурга подтвердился коронавирус

У врача отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Петербурга Антонины Рынды, о смерти которой стало известно накануне, был подтвержден диагноз коронавирус. Это следует из выданного 27 апреля заключения о смерти, которое есть в распоряжении «Фонтанки».

В графе причины смерти указано, что первоначальная причина — COVID-19. Непосредственно к смерти привела «недостаточность дыхательная».

Напомним, 69-летняя врач Антонина Рында попала в список «народной памяти», в котором публикуются имена медицинских работников, умерших во время пандемии коронавируса. На данный момент в нем восемь петербуржцев. Ранее комитет по здравоохранению подтвердил смерть Рынды, а также 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой, однако в ведомстве затруднились ответить, были ли скончавшиеся больны коронавирусом.

За последние сутки в Петербурге был выявлен 161 новый случай заболевания, общее число достигло 3238 человек, из них 518 излечились и 27 умерли.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

srg000
Блин... чего своих то так не берегут - посадили-бы женщину на пособие на 2-3 месяца, пока эпидемия не сойдет... "69-летняя врач Антонина Рында" - 69 лет врачу!!! Мои искренние соболезнования...
Romanvlad
Жаль мужика. Но от чего он фактически умер?
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