У умершего врача Городской станции скорой помощи Петербурга подтвердился коронавирус

У врача отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Петербурга Антонины Рынды, о смерти которой стало известно накануне, был подтвержден диагноз коронавирус. Это следует из выданного 27 апреля заключения о смерти, которое есть в распоряжении «Фонтанки».



В графе причины смерти указано, что первоначальная причина — COVID-19. Непосредственно к смерти привела «недостаточность дыхательная».



Напомним, 69-летняя врач Антонина Рында попала в список «народной памяти», в котором публикуются имена медицинских работников, умерших во время пандемии коронавируса. На данный момент в нем восемь петербуржцев. Ранее комитет по здравоохранению подтвердил смерть Рынды, а также 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой, однако в ведомстве затруднились ответить, были ли скончавшиеся больны коронавирусом.

