«Список памяти» скончавшихся медработников в Петербурге пополнился двумя фамилиями

Число умерших во время пандемии коронавируса медицинских работников и врачей в Петербурге увеличилось до 8 человек. Информацию 26 апреля «Фонтанке» подтвердили в городском комитете по здравоохранению. Кроме того, в Гатчинской больнице скончалась медсестра, ее диагноз под вопросом.



Скончались 69-летняя врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Антонина Рында и 56-летняя медсестра Елена Суглобова, которая работала в больнице Святой Марии Магдалены. В комздраве подтвердили факт смерти, но уточнить, были ли умершие инифицированы коронавирусом, затруднились.