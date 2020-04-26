«Список памяти» скончавшихся медработников в Петербурге пополнился двумя фамилиями
Число умерших во время пандемии коронавируса медицинских работников и врачей в Петербурге увеличилось до 8 человек. Информацию 26 апреля «Фонтанке» подтвердили в городском комитете по здравоохранению. Кроме того, в Гатчинской больнице скончалась медсестра, ее диагноз под вопросом.
Скончались 69-летняя врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Антонина Рында и 56-летняя медсестра Елена Суглобова, которая работала в больнице Святой Марии Магдалены. В комздраве подтвердили факт смерти, но уточнить, были ли умершие инифицированы коронавирусом, затруднились.
Кроме того, умерла 50-летняя медсестра Гатчинской клинической межрайонной больницы Наталья Хечумова. Как пишет издание 47news, была ли она больна COVID-19, станет известно позднее, когда будут готовы результаты анализа.
Также сегодня стало известно о смерти врача-нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова, у него был подтвержден диагноз, который привел к пневмонии.