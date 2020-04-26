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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

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26.04.2020 18:01
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«Список памяти» скончавшихся медработников в Петербурге пополнился двумя фамилиями

Число умерших во время пандемии коронавируса медицинских работников и врачей в Петербурге увеличилось до 8 человек. Информацию 26 апреля «Фонтанке» подтвердили в городском комитете по здравоохранению. Кроме того, в Гатчинской больнице скончалась медсестра, ее диагноз под вопросом.

Скончались 69-летняя врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Антонина Рында и 56-летняя медсестра Елена Суглобова, которая работала в больнице Святой Марии Магдалены. В комздраве подтвердили факт смерти, но уточнить, были ли умершие инифицированы коронавирусом, затруднились.

Кроме того, умерла 50-летняя медсестра Гатчинской клинической межрайонной больницы Наталья Хечумова. Как пишет издание 47news, была ли она больна COVID-19, станет известно позднее, когда будут готовы результаты анализа.

Также сегодня стало известно о смерти врача-нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова, у него был подтвержден диагноз, который привел к пневмонии.

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