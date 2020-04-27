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27.04.2020 10:54
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Россия обогнала Китай по количеству зараженных. В стране больше 6 тысяч новых случаев, в Петербурге — 161

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 161 новый случай заражения Covid-19. Об этом 27 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего по России выявлены 6198 новых заболевших, 50 смертей. Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 87 147 человек.Россия вышла на 9-е место в мире по количеству больных, обогнав Китай — там 83912 случаев.

В Петербурге 161 новый случай, город на пятом месте в суточном приросте. Больше всего больных в Москве — 2871, 638 человек в Подмосковье, 207 в Нижегородской области, 167 в Дагестане.

За день в Северной столице на коронавирус обследовали 5821 человека, на карантине 3735 горожан.

Коронавирус есть в 85 российских регионах, зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.

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Комментарии (38)

SerAlexB
Вот подробная статистика по Питеру и области с 2015 года по ОРВИ, гриппу и пневмонии, от ваших же коллег, Фонтанка. Никакого эпидемии нет и в помине! В 2016 году было куда как хуже, но ни о каких "сидимдома" даже не вякали.
https://47news.ru/articles/173203/
Фонтанка таки собралась с силами и сделала действительно актуальный материал, что чисто по цифрам нет никакой эпидемии. Но стыдливо засунула его на 47, так как на основном сайте отрабатывает заказ (и банит неугодных).
https://47news.ru/articles/173203/
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