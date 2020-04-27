Россия обогнала Китай по количеству зараженных. В стране больше 6 тысяч новых случаев, в Петербурге — 161

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 161 новый случай заражения Covid-19. Об этом 27 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего по России выявлены 6198 новых заболевших, 50 смертей. Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 87 147 человек.Россия вышла на 9-е место в мире по количеству больных, обогнав Китай — там 83912 случаев.



В Петербурге 161 новый случай, город на пятом месте в суточном приросте. Больше всего больных в Москве — 2871, 638 человек в Подмосковье, 207 в Нижегородской области, 167 в Дагестане.

