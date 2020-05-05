В Петербурге умер легенда Городской станции скорой помощи. Его фамилию внесли в список памяти жертв коронавируса
Старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович скончался 4 мая. Он стал двенадцатым медработником, умершим в Петербурге во время пандемии новой коронавирусной инфекции.
О смерти Маньковича сообщается на сайте Городской станции скорой помощи, где он проработал более сорока лет. Причиной смерти 67-летнего старшего врача называют тяжёлую болезнь.
«Благодарность к нему испытывают все, кто к нему обращался по работе или по личным вопросам. Он был строг, но справедлив», «Известная в городе фигура, профессионал высочайшего класса и замечательный человек», «Трудоголик. Самоотверженно работал и после смены нес общественную нагрузку - таков был его образ жизни», - вспоминают о Владимире Самуиловиче коллеги.
Манькович назначен старшим врачом оперативного отдела Станции в 1989 году. Он отвечал за своевременное направление бригад к пострадавшим и больным, в случае ЧП организовывал мероприятия по ликвидации их медицинских последствий. Именно он дежурил в городе во время «Алых парусов», Петербургского экономического форума, саммита «большой восьмёрки».
Диагноз на Станции и в комитете здравоохранения не раскрывают. В списке памяти медицинских работников, умерших во время пандемии коронавируса, уже появилась фамилия Маньковича. Кроме него, в перечне из более чем ста медиков еще одиннадцать человек из Петербурга и области, в том числе его коллега из Городской станции скорой помощи Антонина Рында.