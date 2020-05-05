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05.05.2020 02:10
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В Петербурге умер легенда Городской станции скорой помощи. Его фамилию внесли в список памяти жертв коронавируса

Старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович скончался 4 мая. Он стал двенадцатым медработником, умершим в Петербурге во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

О смерти Маньковича сообщается на сайте Городской станции скорой помощи, где он проработал более сорока лет. Причиной смерти 67-летнего старшего врача называют тяжёлую болезнь.

«Благодарность к нему испытывают все, кто к нему обращался по работе или по личным вопросам. Он был строг, но справедлив», «Известная в городе фигура, профессионал высочайшего класса и замечательный человек», «Трудоголик. Самоотверженно работал и после смены нес общественную нагрузку - таков был его образ жизни», - вспоминают о Владимире Самуиловиче коллеги.

Манькович назначен старшим врачом оперативного отдела Станции в 1989 году. Он отвечал за своевременное направление бригад к пострадавшим и больным, в случае ЧП организовывал мероприятия по ликвидации их медицинских последствий. Именно он дежурил в городе во время «Алых парусов», Петербургского экономического форума, саммита «большой восьмёрки».

Диагноз на Станции и в комитете здравоохранения не раскрывают. В списке памяти медицинских работников, умерших во время пандемии коронавируса, уже появилась фамилия Маньковича. Кроме него, в перечне из более чем ста медиков еще одиннадцать человек из Петербурга и области, в том числе его коллега из Городской станции скорой помощи Антонина Рында.

Владимир Самуилович Манькович
Владимир Самуилович МаньковичФото: Городская станция скорой медицинской помощи СПб
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Skazochny
почему мы про достойных людей узнаем и то не всегда только после их смерти? однако черти убогие не сходят с экранов тв и новостных лент...
Helgad
Очень, очень жаль!! 67 лет-это так мало!
Работа такая сложная, очень ответственная и несет добро и помощь людям!
perrkele_sattana
Человек был очень сложный. К нему как "притянивало", а он отталкивался.
Администратор путинской "эпохи" (совок).
Там столько было пробиворечий... было.
Болнл давно, не скулил.. Мне его будет нехватать. (даже ругаясь, а ругались мы с ним всегда, у меня было к нему Почтение. ) Ушел хороший Человек (неплохой лекарь, в далеком прошлом)
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