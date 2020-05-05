Старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович скончался 4 мая. Он стал двенадцатым медработником, умершим в Петербурге во время пандемии новой коронавирусной инфекции.



О смерти Маньковича сообщается на сайте Городской станции скорой помощи, где он проработал более сорока лет. Причиной смерти 67-летнего старшего врача называют тяжёлую болезнь.

«Благодарность к нему испытывают все, кто к нему обращался по работе или по личным вопросам. Он был строг, но справедлив», «Известная в городе фигура, профессионал высочайшего класса и замечательный человек», «Трудоголик. Самоотверженно работал и после смены нес общественную нагрузку - таков был его образ жизни», - вспоминают о Владимире Самуиловиче коллеги.

